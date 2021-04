Tévez se pierde el debut por Copa Libertadores

Durante la jornada de mañana, Boca tendrá su estreno en la Copa Libertadores frente a The Strongest de Bolivia en condición de visitante. Según trascendió en horas de la tarde de ayer, Miguel Ángel Russo tomó la decisión de que Carlos Tévez no viaje a La Paz para el primer compromiso que tendrá el Xeneize en este certamen internacional.



La idea por parte del director técnico, más allá del deseo del delantero de estar, es que el Apache no sea tan expuesto al desgaste que implicará el viaje y el partido a 3.600 metros sobre el nivel del



mar. Ante esta situación, el exfutbolista de la Juventus se quedará entrenando en Buenos Aires y todo indica que su reemplazante será Franco Soldano, autor del tercer gol en el fin de semana contra Atlético Tucumán.



Luego del choque ante el Decano por la Copa de la Liga Profesional, Tévez dialogó con los medios de comunicación y expresando su deseo de estar en el debut de la Copa Libertadores sostuvo: “Uno siempre quiere estar y más con esta camiseta. También es un desafío para mí ver si puedo jugar tres partidos seguidos en una semana. Es un desafío que tengo, pero tampoco puedo demostrar si puedo o no puedo, porque cuando hay partidos de Libertadores Miguel tiene eso de cuidarme y uno hace caso a lo que él quiere, pero mientras eso no pase, voy a estar preparado para jugar”.