Todino se quedó con la victoria en el TC

Germán Todino (Dodge) se quedó con la carrera final del Turismo Carretera (TC) de automovilismo, que se llevó a cabo en el autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, por la cuarta fecha de la Copa de Oro de la categoría.

El Gaucho, con apenas 23 años, supo esperar el momento adecuado, en la última vuelta, para arrebatarle el liderazgo y triunfo al de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge), quien parecía encaminarse a un fin de semana perfecto, luego de haber concretado la pole position y haber triunfado en la primera serie del domingo.

La maniobra decisiva se produjo a falta de dos curvas para el cierre de la competencia, cuando el piloto de Rivera sacó provecho de una mejor aceleración de su máquina, después de que el Dodge de Trucco se desacomodara ligeramente.

Sin embargo, Todino obtuvo su tercer éxito en la temporada 2023, lo que le permite todavía albergar una ligera esperanza de pelear por el título, que se definirá en la última prueba del año en El Villicum (San Juan) el domingo 3 de diciembre.

El pibe de Rivera completó las 30 vueltas del recorrido al trazado de 4.148 metros de extensión, en un tiempo de 41m. 40s. 736/1000.

Trucco, quien no pudo ganar todavía en 195 presentaciones en el TC (acumula 7 segundos puestos y 8 terceros), llegó segundo, después de haber comandado durante casi todo el desarrollo, a 339 milésimas.

El uruguayo Marcos Landa (Torino) protagonizó una espectacular remontada y avanzó desde la 20ma. colocación para arribar en el último escalón del podio, a 6s. 841/1000.

El platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) finalizó en la cuarta colocación, a 7s. 328/1000; el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino) terminó quinto, a 9s. 326/1000 y Elio Craparo (Dodge), nacido en Chacabuco, culminó sexto, a 10s. 099/1000.

El nacido en Benito Juárez, Juan José Ebarlín (Chevrolet), repitió otra buena performance y se llevó el séptimo lugar, a 10s. 340/1000; el comodorense Marcelo Agrelo (Dodge) se encolumnó octavo, a 16s. 086/1000; el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) finalizó noveno a 17s. 350/1000 y el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), campeón en 2022, completó el clasificador de los 10 primeros, a 17s. 651/1000.

El entrerriano Mariano Werner (Ford) desarrolló una competencia inteligente lejos de la vanguardia y arribó en el decimoquinto lugar, a más de 19 segundos, lo que le permitió mantener una apreciable diferencia como líder del certamen, a una sola fecha del cierre.

Con esta ubicación, el piloto paranaense, campeón en los certámenes 2020 y 2021, le lleva 38,5 puntos de ventaja a Mangoni (Chevrolet).

El mendocino Julián Santero (Ford), quien inició el fin de semana en el segundo puesto en la Copa de Oro, tuvo que conformarse con la 23ra. colocación, a 28s. 380/1000.

Principales posiciones del torneo: Werner (Ford) 172 puntos; Mangoni (Chevrolet), 133,5; Trucco (Dodge), 125; Santero (Ford), 122,5; Todino (Dodge), 121; Landa (Torino), 111,5; Valentín Aguirre (Dodge), 111; Urcera (Torino), 109.

La próxima y última carrera será el domingo 3 de diciembre en El Villicum, de San Juan.

Trucco explotó tras el final del TC en Toay

Germán Todino, ganador de la final del TC en Toay, protagonizó un cruce de declaraciones con Juan Trucco, quien lideró la carrera hasta la última vuelta, cuando fue superado por su rival, luego de un roce entre ambos. El piloto de Tres Algarrobos acusó a Todino de “un toque que lo desacomodó” a la salida de una curva y esto permitió el adelantamiento del oriundo de Rivera, quien logró su quinta victoria en la popular categoría y la tercera de la temporada.

“Fue una carrera muy apretada, muy rápido toda la carrera. En la última vuelta, para mi criterio, Germán comete un exceso y nos tocamos, me pone de costado y ahí me supera. Eso es lo que yo siento y veo arriba del auto. La tienen que ver los comisarios, eso ya no depende de mí”, apuntó Trucco.

Además, sobre la final, el escolta detalló: “Fue muy exigente, clasifiqué toda la carrera, pero se opacó un poco ahora en esa última vuelta. Mi auto iba un poco mejor por lo derecho y el de él estaba mejor doblando. Me hubiera gustado ganarla ahí en pista, como fue durante toda la carrera, pero no se dio”.

La respuesta de Todino no se hizo esperar y fue contundente contra Trucco: “Primero quiero decirle a Juan Martín que le gané bien. Que no se queje, porque es una maniobra lícita. Hay que saber perder y saber ganar. Hoy le tocó perder. Me concentré toda la vuelta, creo que hice mejor que él la chicana, y me tocó ganar a mí. Hice una buena carrera”.