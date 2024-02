Torneo Promocional Amateur: Estrella debuta ante Camioneros en Berisso

Hoy no será una jornada más en Berisso. Desde las 17:00, Estrella saltará a la cancha para jugar ante Camioneros en el debut del Torneo Promocional Amateur. Así como hace unos días fue el turno de Everton, ahora la Cebra buscará hacer historia ante uno de los equipos más poderosos. El entrenador Damián Zein esperará hasta último momento algunas

habilitaciones para definir el 11 inicial. Diario Hoy te cuenta todos los detalles sobre el certamen que despertó la atención del mundo futbolero.

Técnicamente, el Torneo Promocional Amateur todavía no es una categoría incluida en la estructura de la AFA, ya que aún no fue aprobada en sus estatutos. La temporada 2024 será una transición: Apertura y Clausura, todos contra todos y los campeones de cada torneo ascenderán a la Primera C.

Los futbolistas que disputen el campeonato deberán tener menos de 25 años y no haber firmado nunca un contrato profesional en la Argentina o algún otro país.

De los 14 equipos involucrados, hay ocho que tienen mucha historia y dos de ellos ya estuvieron afiliados a la AFA. De los otros seis, tres están relacionados con sindicatos, uno fue fundado en 2006 por un intendente y su estadio lleva el nombre de Chiqui Tapia y otros dos fueron fundados recientemente, como “adivinando” que una nueva chance se abriría en breve para meterse en la estructura del fútbol oficial y, por qué no, llegar un día a Primera como lo logró Deportivo Riestra el año pasado.

Estrella de Berisso fue fundado en 1921 y también fue uno de los históricos animadores de la Liga Amateur Platense, en la que se coronó campeón 22 veces. Con la estructura que comenzó en 1995 con los Argentinos A y B, en 2003 llegó, a través del Torneo del Interior, al Argentino B. Ahora el elenco comandado por Zein buscará dar el batacazo en esta nueva competición. A la espera de algunas habilitaciones, la Cebra formaría esta tarde con: Testa ; Pelozo, Ibañez, Cañete, Saavedra; Cejas , Retamozo , Shmarson, Roldan; Risculese G y Sales .

El rival de la Cebra jugará en dos categorías al mismo tiempo

El rival de Estrella en el debut del Torneo Promocional será Camioneros, que curiosamente acaba de conseguir, por otro lado, su ascenso al Federal A (equipos indirectamente afiliados a AFA). Es decir, estará presente en dos categorías distintas. El elenco que tiene detrás a la familia Moyano venció a Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) en la final por el repechaje del Torneo Regional Amateur de fútbol. Fue victoria por 2-1 para quedarse con el quinto y último boleto que agregó la AFA para la siguiente categoría (Federal A). De esta manera, Deportivo Camioneros regresará al Federal A luego de un año en el Regional Amateur.

Además de su nombrado ascenso, en la jornada de hoy Camioneros hará su debut en el Torneo Promocional Amateur contra Estrella de Berisso. Este encuentro cerrará la primera fecha. Que el equipo de los Moyano dispute este torneo significa que buscará conseguir el ascenso a la Primera Nacional y a la Primera C al mismo tiempo.

El presidente del club del sur de la provincia de Buenos Aires, Pablo Moyano, no anduvo con vueltas. “Es una alegría inmensa. Nunca nos tendríamos que haber ido. Ahora tenemos el otro objetivo: ganar el Promocional para llegar a la Primera C. No nos para nadie”, sostuvo el hijo mayor de Hugo y también secretario general de la CGT.