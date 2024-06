Trabajó Dulce Despertar pero al final pudo quebrar a Soy La Líder

Por Galopón

Viernes de actividad en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 13 actos en su cartelera, destacándose la disputa del tradicional Clásico Raúl Aristegui (G. II- 1.500 mts.), donde se impuso la favorita Dulce Despertar que pisó la recta en franca lucha con Soy La Líder a la que pudo quebrar en el final, no sin esfuerzo, para ponerse cómoda recién al momento de cruzar el disco, superándola por un largo. En tanto que tercera a dos cuerpos arribó Jin Jin. De esta forma la pupila del entrenador José Correa Aranha cumplió con su objetivo de bajar a esta pista como preparación al gran objetivo de ser protagonista en la Polla de Potrancas palermitana.

Reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021, ocupó el quinto turno en la programación y las siete ratificadas salieron a la cancha a luchar por la victoria; el cierre de las apuestas mostró el neto favoritismo de Dulce Despertar con un sport de $1,35 sobre las chances de Jin Jin ($2,95) y de Soy La Líder ($5,20) y entre ellas se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para Dulce Despertar que vino adelante y ya en la recta mostró guapeza para frenar a Soy La Líder que en el envión la igualó y pasó fugazmente, pero volvió por sus fueros la defensora del stud-haras “Vacación” para quebrarla en los metros de fuego.

Al formalizarse la competencia, Dulce Despertar se hizo cargo de la vanguardia pero sin poder despegarse de Saudí Dubai, corriendo muy cerca Soy La Líder por los palos y por afuera amenazaba Jeanne Duval. De esa forma pasaron por la señal del kilómetro y al completar el recorrido del opuesto a la favorita se le fueron al humo Saudí Dubai y Jeanne Duval, mientras que por los palos venía tocando pito Soy La Líder.

En pleno codo de la calle 41, se mantenía adelante Dulce Despertar pero sin poder despegarse de Saudí Dubai y Jeanne Duval, con Soy La Lider y Unión Azteca, a la expectativa. De esa forma completaron la elipse y al pisar la recta la puntera dejó la puertita abierta y por allí pasó Soy La Líder que en el envión la superó, pero volvió Dulce Despertar para ir quebrando a su rival y finalmente cruzar el disco con un largo de luz, mientras que tercera de atropellada culminaba Jin Jin.

La ganadora se movió en 23s.99/100 para los primeros 400 metros; 47s.308/100 para los 800 metros y 1m.12s.58/100 hasta completar 1m.37s.73/100 para los 1.500 metros de pista normal.

Homologado venía pegándole en el palo y esta vez se le dio

La primera carrera, Premio Muy Alegre (1.000 mts.), en la previa se presentaba como un enfrentamiento con pareja chance entre un par de anotados, y ya en carrera el triunfo fue para Homologado, que viniendo de menor a mayor, cargó en la recta y en el disco frenó la carga de Rolín de Cine. En tanto que tercero clasificó Better Call Saul.

Reservado para todo caballo de 5 años que no hayan ganado, preferido de la cátedra fue Es Daddy con un sport de $1,75 superando por poco lo reunido por Dark Kina ($2,45).

Abiertas las gateras, Rojo Power, Lord Twister, As de Mestre y Better Call Saul partieron en un pie de igualdad, de tal forma que al formalizarse la lucha As de Mestre y Better Call Saul apretaron el acelerador y quedaron al frente con dos cuerpos de ventaja sobre Lord Twister, seguido de Rojo Power, quedando el resto del lote en un segundo plano.

Así culminaron el recorrido del opuesto con Better Call Saul sacándole un cuerpo de luz a As de Mestre, quedando a cuatro largos Lord Twister, que precedía a Rojo Power, mientras de atrás venía tocando pito Homologado. En pleno codo de la calle 41 se mantenían las posiciones, pero ya se notaba el avance de Homologado por afuera, con intenciones de participar de la definición.

Ya en la recta parecía que el favorito se desprendía de As de Mestre, de Lord Twister, de Rojo Power y de Homologado. Pero faltando 200 metros, Homologado dio caza del puntero y lo pasó de largo para seguir viaje hasta la raya que cruzó con un cuerpo sobre Rolín de Cine que cargó muy fuerte en el final, mientras que tercero finalizó el favorito.

Por último, el ganador empleó 1m.01s.50/100 para los 1.000 metros de pista normal.