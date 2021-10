Tras el escándalo Icardi "no se siente capaz de jugar"

Luego de que explotara una verdadera bomba en el seno del matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el director técnico Pochettino citó al delantero para jugar un partido clave ante Leipzig pese a que no estaba entrando con el plantel por "problemas familiares". A tan solo seis horas del partido, el diario L’Equipe reveló que Icardi "no se siente capaz", de estar en el encuentro y por lo tanto no asistirá.

“Actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar. Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche”, aseguró el periodista J. Ba.

Icardi fue titular cinco veces en nueve de los últimos encuentros de la League 1, pero el lunes pasado y el domingo se ausentó de los entrenamientos. La noche del sábado, Wanda Nara anunciaba la separación de la pareja.

El escándalo se hizo público cuando Wanda Nara dio a conocer la noticia de la separación a una periodista amiga que reveló la noticia en el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana conducido por Ángel de Brito. Wanda habría encontrado chats de Icardi con un misterioso contacto agendado como "C.S" y posteriormente se supo que se trataba de la China Suárez.

Mientras tanto, Pochettino se ve obligado a encontrar una alternativa en la delantera ya que Di María está suspendido y Neymar lesionado.