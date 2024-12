Truly Princess pisó por primera vez esta pista y se hizo “clásica”

Abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con 14 cotejos en cartelera. Uno de los momentos culminantes de la reunión fue el Clásico Helda (1.100 mts.) y en final desahogado Truly Princess, tras venir cerca del fuego que avivaba adelante Romaine, en la recta la pasó de largo e impuso condiciones dejando buena impresión en su desplazamiento. Al final derrotó por siete cuerpos a Male Brown que viniendo de atrás se quedó con la segunda chapa, precediendo a Romaine. Es de destacar que la conducida por el jockey Cristian Velazquez venía de dos triunfos comunes y en esta oportunidad, primera vez que corría en esta pista, se hizo clásica y de que forma.

Reservado para yeguas de 3 años y más edad, ocupó el sexto turno de la programación con la presencia de seis participantes, ya que La Pipí Key y Una Alma de Loca dejaron en blanco el compromiso y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Male Brown con un sport de $2.50 superando lo reunido por Bayonne ($2.75) y por Truly Princess ($4.80). Así, el pleito de los papeles pasó a la pista, y allí, donde se ven los pingos, la que se vio fue la visitante Truly Princess que saltó de la categoría a los clásicos y lo hizo con buen suceso, dejando en el camino a la preferida de la cátedra.

Ni bien se abrieron los partidores Gurisa Mask, Male Brown, Romaine y Truly Princess salieron en un pie de igualdad y rápidamente Gurisa Mask le sacó la cabeza a Male Brown, mientras que a medio cuerpo quedaba Romaine y enseguida venía Truly Princess. De esa forma se zambulleron en el codo de la calle 41, con Romaine el pescuezo de ventaja sobre Male Brown y Truly Princess que venía tocando pito por afuera, en tanto ya Gurisa Mask se iba quedando muy temprano sin nafta, al igual que Bayonne.

Completaron la elipse tolosana y ya en la recta, Truly Princess no les dio la mínima posibilidad a sus rivales porque rápidamente puso distancia sobre Romaine y con acción convidadora se dirigió al disco que cruzó con amplia ventaja sobre Male Brown, en tanto que tercera, a tres largos, Romaine completaba el podio.

La ganadora vino en 23s.13/100 y en 46s.70/100 hasta completar un tiempo de 1m.05s.38/100 para los 1.100 metros de pista normal.

Los del “Tinta Roja” se están estrellando contra el paredón

Llama la atención de los burreros la pálida perfomance que están cumpliendo los ejemplares del stud “Tinta Roja” que tiene a su cargo el entrenador –aún suspendido- Mauricio Ortiz por lo que los presenta Rodolfo Britos. En la víspera, Curiosa Mask arribó quinta –entre siete- en el Clásico “Helda”; a continuación, Maestro Ninja se “colgó” del marcador entre nueve participantes y la tercera, no fue la vencida, porque en la 10a. carrera Una Milonguera obtuvo el “peor” resultado de su campaña quedando fuera del marcador. Decididamente una tarde para el olvido del stud “Tinta Roja”. Como debe de extrañar su propietario Jorge Brunasco las muchas tardes de triunfo con el entrenador “Beto” Piana con el cual supo brillar en los tres hipódromos. La contrapartida se da con los ejemplares que entrena el experimentado Arnaldo Vigil, los cuales están obteniendo muy buenos resultados.