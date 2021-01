Turf: Equal Ilusión, candidato para el Premio Centenario Club Estrella de Berisso

Esta tarde hay una nueva función –la décima reunión del año– en el teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de trece carreras. El cotejo inicial se larga a las 13.45, y el de desquite, cuando el sol comience a recostarse en el horizonte, a las 19.45.



Promediando la tarde, se viene lo mejor de la velada, porque en el quinto turno se correrá el Premio Centenario Club Estrella de Berisso, reservado para caballos de 4 años y más edad, ganadores de dos carreras. Será un lote de siete ejemplares de pareja chance, dispuesto a cotejar fuerzas sobre 1.400 metros de recorrido.

Defenderá nuestro pronóstico Equal Ilusión, que ya hizo méritos suficientes para acertar su tercer disco triunfal. Como principales enemigos se anotan Maddison e Ipnosi. Algunos dirigentes de “Las Cebras”, con los protocolos del caso, premiarán a los responsables del caballo ganador.



También se destaca la disputa del Clásico Instituto Provincial de Lotería y Casinos sobre 2.200 metros y abierto para todo caballo de 3 años y más edad. Acá pareciera que la chance de Keen sobresale sustentada en su última salida triunfal en el Clásico Ayacucho (G. III-2.500 m), corrido en la arena palermitana.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) CANDY ESPECIAL (13) BANDIDA BEST (14) MASERATI (11)

2ª.) REE SACADO (12) POTRI STRA (11) VALLEY ACTION (9)

3ª.) DULCE RAFAELA (7) HASTA LAS LAGRIMAS (4) GREAT CAPRI (6A)

4ª.) ELQUETEJEDI (9) MASTER BRUJO (3) JUMBALAYO (2) ARAGONITO (7)

5ª.) CONFUSED (6) FORD FAST (2) BUITRE DE BARRO (1)

6ª.) EQUAL ILUSION (1) MADDISON (4) IPNOSI (6)

7ª.) RIO NOBLE (2) EL FACHERO (11) SULTAN DE BRUNEI (4) CANDY’S TALK (1)

8ª.) KEEN (5) SCOTCH AND SODA (2) AUSTRALIS CHEEKY (3)

9ª.) EMBOCATOR (11) NEW ROMAN (5) AMBIENTALISTA (7) EL MUY TARTA (12)

10ª.) SARPAMPA (3) AGUA MAXIMA (6) NOCHE DE CAFE (2)

11ª.) ISLAND OF LOVE (3) AÑO PATRIO (7) BROKEN DREAM (1)

12ª.) BARMAN KEY (14) ASIATIC SUN (1) GREAT HONESTY (3) SCARLET ACTION (10)