Turf: Moet Mix, de salir de perdedor, a vencer en un Gran Premio “G-I”

Siempre el Gran Premio Provincia de Buenos Aires (G I-2.200 mts.) fue para los productos de la culminación de la Triple Corona y generalmente por calendario hípico se corre en octubre. Pero dado el poco rodaje de los caballos por la inactividad fue que el héroe de la carrera resultó ser Moet Mix, que hace menos de un mes venía de salir de perdedor en la pista de Palermo sobre la distancia de 1.800 metros.

Sin pasada en la distancia, quienes dirigen la campaña del vástago de Dinamix decidieron traerlo a La Plata a jugarse una parada brava, y acertaron un pleno porque en forma incuestionable se alzó con esta carrera gradual que lo catapulta como un ejemplar a tener en cuenta en las carreras de fondo venideras

El desarrollo

Los 13 ejemplares ratificados dijeron presente y así a gatera completa se largó la carrera frente a la Tribuna Popular, por supuesto que vacía, y de inmediato forzó la marcha Sharkan que al pasar por primera vez frente al disco lo hacía adelante con poca ventaja sobre Fango Negro, mientras que detrás se escalonaba el resto de los potrillos. Se zambulleron en el codo de la calle 47 y el puntero corría con pequeña ventaja sobre el favorito, mientras que buscaba posicionarse Racing Craf, delante de Del Muñeco, Moet Mix y Grys. Enderezaron el opuesto siempre con el defensor de las sedas Las Canarias encabezando el lote y Fango Negro pugnando por darle caza, manteniéndose luego Racing Craf y Moet Mix; detrás, la fila india se estiraba.

Sin señales de cansancio, el puntero culminó el recorrido del opuesto y volcó la elipse tolosana, siempre teniendo por escolta a Fango Negro y ya empezaba a mostrarse como una amenaza Moet Mix. Pisaron el derecho con el vanguardista buscando escapar, en tanto, Fango Negro plantaba bandera y el conducido por William Pereyra veía que su chance se agrandaba. Sharkan quemó sus últimos cartuchos y se encomendó al disco, pero faltando un centenar de metros, Moet Mix le cortó el vuelo y casi sin lucha lo pasó de largo para cruzar el disco con tres cuerpos de luz. Completó el podio Pepe Joy de atropellada.

Finalmente, el vencedor empleó un registro de 2m.18s.82c. para descontar las 22 cuadras, lejos del record de la distancia.

Primer martes del verano en el Hipódromo

En una de las últimas dos reuniones en el Hipódromo platense de este año, se largará el cotejo inicial y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte. Será un nutrido programa de 14 carreras. A continuación, los candidatos del diario Hoy.

CANDIDATOS

1ª.) DISCEPOLA (8) DUBLANK (9) AGUA DEL INCA (10)

2ª.) COLAPSADO (7) BAMBA ROCKS (11) IXLER (12)

3ª.) QUIL HERO (1) ROMAN JULIUS (4) CAPPELLO (6)

4ª.) QUE ASOMBROSO (13) RED BEDUINO (3) FORCHETTO NAK (6)

5ª.) LENUSHKA (10) MAGIC SAM (13) COCOA SAM (7) TRUST IN PEACE (5)

6ª.) SARPAMPA (8) ANDRIANA (7) CANDY RANCHER (3)

7ª.) FANTASY LETAL (10) VERNIX (5) TAPIT RULER (14)

8ª.) CORRO CHUCK (8) ROSENDO (14) BARMAN KEY (6) MAXIMO FILOSO (10)

9ª.) LESENNA (2) AZUCAR TUCUMANA (7) NOCHE DE CAFE (5)

10ª.) BORDEAUX TENNESSY (7) HEMA JOIS (9) LA TEACHER PROUD (15) SOY CHUCK (5)

11ª.) PRESUMIDO BOY (13) GALAN GALES (9) SEBI BOY (4)

12ª.) INDY FAST (13) ICLOUD (12) ESTROLADO (10)

13ª.) UNIVERSAL MANY (13) DOÑA GODIVA (7) EVA GARCIA (6)

14ª.) MONTE CRUZ (3) RONIN INC (4) LONGINO (14) RIDE ON MORO (16)