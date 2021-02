Último día de pretemporada y cambio de amistoso

Este viernes, a partir de las 9, el plantel de Gimnasia tendrá su último entrenamiento de pretemporada en Estancia Chica. Allí prepara el partido de mañana frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y a partir del lunes ya pensará en lo que será el debut en la Copa de la Liga Profesional.



El Lobo se iba a enfrentar a Independiente en el Libertadores de América pero tras el sorteo del torneo, los dos equipos jugarán en la fecha 3 de la Zona B por lo que enroscaron los rivales con San Lorenzo-Arsenal que también compartirán zona. De esta forma, el Rojo enfrentará a los de Sarandí y el Albiazul visitará al Cuervo mañana en horario matutino.



Pensando en dicho encuentro, se espera la vuelta de Víctor Ayala, tras cumplir unos días de cuarentena y obviamente someterse a otro hisopado PCR que le debe dar negativo y así reencontrarse con cuerpo técnico y compañeros. Por su parte, Paolo Goltz se sigue entrenando en Abasto y Colón no ha avanzado en la negociación hasta el momento por lo que está latente la posibilidad de que continúe hasta junio o se retire, por eso mismo será fundamental lo que sucederá mañana ya que si vuelve a no estar convocado o si tiene minutos en el Bajo Flores será un indicio de su futuro.



Frente a Argentinos Juniors el equipo de los titulares fue: Insfrán; Morales, Fernández, Palazzo, Melluso; Alemán, Mancilla, Miranda, Ramírez; Pérez García y Contín. Seguramente haya mínimo un cambio con el ingreso de Marcelo Weigandt por Morales, mientras que Maximiliano Coronel y Víctor Ayala podrían reemplazar a Fernández y Pérez García respectivamente, siendo así Alemán el mediapunta.



Coronel se ha entrenado con normalidad en los últimos días y hasta recibió el alta tras la dura lesión en la rodilla, por lo que podría contar con algunos minutos frente al equipo de Diego Dabove.



¿Busca igual un central?



La dirigencia y el cuerpo técnico de Gimnasia igualmente siguen en la búsqueda de un defensor central ante la indecisión por parte de Paolo Goltz, ya que igualmente en el caso de quedarse sería hasta junio y el Lobo podría incorporar ahora para no hacerlo a mitad de año. Hasta el momento, Cachila Arias y Matías Caruzzo han rechazado las propuestas del Mens Sana.

Marcelo Weigandt, a disposición

El lateral derecho, que se perdió el partido contra Argentinos, se recuperó de su molestia y estará en el amistoso de mañana.

Sigue la dinastía

Bautista Barros Schelotto aprovecha la oportunidad de seguir entrenando con el primer equipo y tendrá más minutos frente al Cuervo.

Johan quiere minutos

Tuvo un inicio positivo dentro del campo de juego, luego perdió peso futbolístico y ahora quiere demostrar todo su potencial.