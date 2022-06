Una despedida que duele y un regreso que ilusiona

Nada es para siempre... Estudiantes afronta un semestre con triple competencia, en el cual el máximo objetivo es poder seguir con vida en la Copa Libertadores.

Sin embargo, hay futbolistas titulares y de mucha jerarquía para el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski que no continuarán en el club. Este es el caso de Gustavo Del Prete. El número 10 del equipo. Un delantero, un distinto que supo adaptarse rápidamente al fútbol argentino después de estar varios años en Uruguay, y por quien la gente del Pincha pedía a gritos que no se fuera en este mercado de pases. Gritos que no fueron escuchados, o que bien debieron ser analizados a partir de una oferta importante que llegó del exterior.

Lo quiso el futbolista, le cerró a Estudiantes. Ambas partes coincidieron que era lo mejor, el entrenador no puso reparos, y por esto Del Prete deja la institución albirroja por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, de los cuales cuatro serán para el Pincha. Gana en lo económico, pero pierde en lo deportivo. El nacido en Cipolleti ya se despidió ayer del plantel en City Bell y estará viajando mañana hacia México, en donde lo espera el Pumas UNAM.

Sin embargo, aunque Del Prete deje el equipo, la 10 no quedará mucho tiempo sin dueño. A la despedida de un buen jugador, se lo reemplaza con la llegada de otro gran jugador. Pablo Piatti llega hoy a La Plata y mañana, tras el partido del Pincha ante Aldosivi en Mar del Plata, firmará su contrato con el club hasta diciembre de 2023.

Esperan que a partir de la próxima semana se sume a los trabajos con el plantel en el Country Club de City Bell y, de cara al encuentro ante Sarmiento de Junín en Uno, esté a disposición del entrenador.

Una despedida que duele y se hará sentir, pero que esperan sea olvidada por un retorno tan deseado como esperanzador.