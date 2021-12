Una jugadora de Rosario Central denuncia que fue despedida por besar a una compañera

Jugadoras del plantel femenino de Rosario Central acusaron a la dirigencia y cuerpo técnico de discriminarlas. Según denunció la futbolista Maira Sánchez la echaron del club por besarse con una compañera.

En su cuenta de Instagram Sánchez manifestó: "Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta. El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel 'profesional' por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera".

"¿A dónde está la Secretaría de género? ¿A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? ¿Por qué no se me valora cómo deportista? ¿Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?", se preguntó la jugadora.

"Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central", expresó Sánchez quien jugó durante seis años en el club.

Por su parte la arquera Micaela Bianchi, que ya había dejado el club hace una semana, informó: "No es por mi rendimiento deportivo sino por defender mis ideales y los de mis compañera."

Las jugadoras presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) quienes comunicaron: “Expresamos nuestra preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de futbol de primera división femenina del Club Atlético Rosario Central”. Por último, Paula Saini delegada del INADI en Santa Fe dijo: “Estamos acompañando e investigando las denuncias, pero sobre todo queremos abrir un canal de diálogo para conciliar y mediar con el club”.