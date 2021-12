En el Lobo, ¿negocian por Lema?

Los mercados de pases son un sinfín de versiones, rumores y todo tipo de especulaciones. Ya sea por parte de los representantes o los mismos dirigentes. Es en ello que tanto Gimnasia, como así también varios clubes, se ven sumergidos en cada receso.

Pese a lo dicho días atrás por dirigentes albiazules, este multimedio se comunicó con Francisco Hernández, representante del defensor Cristian Lema, quien descartó de plano que Gimnasia negocie por el central.

Ante la consulta, Hernández destacó: “En Gimnasia no nos han llamado, no hemos negociado. Sí con Newell’s, que se cayó, y con Estudiantes. Pero por el momento no recibimos una oferta formal del Lobo”.

Sin embargo, desde el Pincha no ven cercana la posibilidad del defensor, motivo que haría que en Gimnasia aceleren y se contacten. Lo concreto es que hasta el momento de calle 4 no levantaron el teléfono y el destino de Lema aún es incierto.