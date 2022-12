Van Gaal disgustado con las declaraciones de Di María

El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Louis Van Gaal, lamentó este jueves el poco apoyo que tendrán del público neerlandés en el partido del viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y reconoció que "no será fácil lidiar" con el entorno adverso que presentará la hinchada de la Selección argentina.

"Mis jugadores son profesionales para lidiar con este entorno pero no resultará fácil con 40 mil argentinos en las tribunas", manifestó en conferencia de prensa.

"Nosotros solo tendremos 1.400 que es un número más elevado y eso me alegra. Pese a algunas opiniones de la prensa neerlandesa", ironizó el experimentado DT.

Además, respondió a la crítica que recibió por parte de Ángel Di María, quien lo había elegido como el peor DT de su carrera cuando coincidieron en Manchester United. “No me gustó que me haya tildado así. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, sostuvo Van Gaal.

A los 71 años, Van Gaal asumió su tercer ciclo como entrenador de Países Bajos por una "emergencia" y remarcó en reiteradas oportunidades que el fútbol evolucionó con respecto a sus inicios.

"No creo que haya cambiado tanto como entrenador. Dirigí a un Ajax ofensivo, después fui al Barcelona y aprendí que no siempre se puede ser ofensivo. Y luego empecé a ver el fútbol de la manera distinta que se plasmó desde 2014", explicó.

El entrenador consideró que "el fútbol también evolucionó y es más difícil jugar de manera ofensiva. En 2014 empecé a desarrollar un sistema defensivo que la gente me criticaba pero que ahora gusta. De hecho en este Mundial hay resultados menos abultados y defensas compactas".

Países Bajos terminó primero en el Grupo A que compartió con Qatar, Ecuador y Senegal, y en octavos de final eliminó a Estados Unidos con un contundente 3-1.

"Argentina es uno de los países potencia a nivel mundial por sus jugadores de excelencia. No quiero restarle importancia a los partidos previos pero ahora empieza el verdadero Mundial", aseguró.

En otro tramo, Van Gaal fue consultado sobre cómo parar a Lionel Messi: "No vamos a revelar nuestra táctica, sería una estupidez", contestó.