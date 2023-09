Vélez y Huracán ganaron sus partidos y complican a Gimnasia

En el transcurso de la jornada de ayer por la noche, Vélez venció en su partido ante River y complicó un poco más a Gimnasia en la zona baja de la tabla de posiciones. Los goles para el Fortín, que toma aire en la lucha por no descender, los hicieron Carlos Aquino cuando iban 22 minutos de la primera parte y Santiago Castro, a los 60 minutos del complemento. Con este resultado, el Millonario de Martín Demichelis sigue con un andar irregular en el vigente torneo doméstico y marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

El conjunto de Sebastián Méndez, renovado con varias modificaciones ante las urgencias, logró maniatar desde el inicio al combinado de Núñez, esta vez, llegando con claridad a los últimos metros. Juan Ignacio Méndez fue el primero en poner en apuros a Franco Armani, hasta que a los 22 minutos consiguió la apertura del marcador cuando su refuerzo Aquino recibió un cambio de frente desde su campo de Lautaro Giannetti y sacó un disparo que se desvió y dejó sin chances al arquero.

La Banda Roja no encontró respuestas en lo que siguió, con un medio estéril que no generaba juego para inquietar arriba. En el inicio del complemento volvió a la carga el Fortín. Armani evitó el segundo ante Aquino de tiro libre y Braian Romero desde afuera, pero no pudo repetir a los 15 cuando Santiago Castro se acomodó hacia la medialuna y lo batió con un tiro bajo a su izquierda que festejó colgado del alambrado de cara a la gente y bajo la lluvia, en una postal del desahogo que significó.

Con Salomón Rondón, Nacho Fernández y Esequiel Barco en cancha desde poco antes, llegaría entonces lo mejor de la visita, pero allí se erigió como figura el Chila Gómez para taparle el descuento a Barco y Santiago Simón. Pero después el juego millonario volvió a desdibujarse y el anfitrión dejó todo para aferrarse a la ventaja. Premio merecido para el Fortín, que tomó aire en un momento delicado y terminó de fiesta y firme en su ilusión de salvación.

Sube el Globo

En la antesala del encuentro que jugaron Vélez y River en el estadio José Amalfitani, Gimnasia recibió nuevas malas noticias. Esto se debe a que Huracán venció a Colón de Santa Fe como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó y de esta manera, consiguió alejarse un poco más de la zona baja de la tabla de los promedios. Así las cosas, los goles del Globo, que comenzó perdiendo, los hizo Matías Coccaro por duplicado, mientras que para el Sabalero que hoy comanda Néstor Gorosito el único tanto lo convirtió Tomás Galván.

Hubo empates en Lanús y en Córdoba