Venció Bayonne y tomó vuelo con aterrizaje en la Polla de Potrancas

Por GALOPON

Martes de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 13 actos en su cartelera, destacándose la disputa del Premio Legrand Slew (1.400 mts.), donde se impuso dando espectáculo Bayonne, que asumió el comando del lote ni bien se abrieron los partidores y literalmente se las trajo a la rastra para escapar en las recta y cruzar el disco seis cuerpos por delante de la gran candidata Señorita Maestra. En tanto que mucho más atrás culminó tercera Agua Criptonita. Poco después de la carrera, y aún en el recinto de los vencedores, el propietario de la ejemplar ganadora, Jorge Butrón nos confirmó, envalentonado con su desplazamiento, que va a correr la tradicional Polla de Potrancas (G II-1.600 mts.).

Este cotejo, reservado para potrancas de 2 años que no hayan ganado, ocupó el segundo turno en la programación y las 10 ratificadas salieron a la cancha a luchar por la victoria. El cierre de las apuestas mostró el neto favoritismo de Señorita Maestra con un sport de $1.85 sobre las chances de Agua Criptonita ($2.55) y de Bayonne (4.20) y entre ellas se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para Bayonne que decididamente tomó el comando del lote ni bien se abrieron las gateras y con andar suficiente se las trajo de las narices, escapando al pisar la recta para ganar por lo que Gonzalo Borda quiso (reemplazó a su Colega Elías Martínez quien tuvo un grave accidente en la última carrera del domingo pasado y por quien sumamos votos por su recuperación) que contabilizados al cruzar el disco fueron seis cuerpos sobre Señorita Maestra, mientras que tercero a cinco largos, arribaba Agua Criptonita.

Al abrirse las gateras, Bayonne primereó a sus rivales y al formalizarse la carrera le sacó cuerpo y medio de ventaja a Dulcipopp, corriendo cerca Tapa de Diario y Amnisty. De tal forma que descontados los 400 metros iniciales la puntera mantenía la diferencia sobre Dulcvilopp y Agua Criptonita que corrían en línea, por delante de Tapa de Diario y Dulce Espíritu Así completaron el recorrido del opuesto y se zambulleron en el codo de la calle 41.

En plena elipse, con firme andar Bayonne se mantenía adelante con clara luz sobre Agua Criptonita, mientras que buscaban acercarse Señorita Maestra, Mil Horas, Tapa de Diario y Amnisty. De esa forma completaron la curva y al pisar la recta la puntera puso quinta velocidad y con lujosa acción se fue escapando de los rivales hasta cruzar el disco con amplia ventaja sobre Señoriita Maestra, mientras que más atrás Agua Criptonita completaba el podio.

La ganadora se movió en 24s.37/100 para los primeros 400 metros, 47s.75/100 para los 800 metros y 1m.12s.76/100 para los 1.200 metros hasta completar 1m.25s.18/100 para los 1.400 metros de pista normal.

Inspirate vino de Gómez para ganar la primera carrera

La primera carrera, Premio Adorada Bor (1.600 mts.), en la previa se presentaba como un enfrentamiento con pareja chance entre tres anotados, y ya en carrera el triunfo “por demolición” fue para Inspirate, que dominó temprano y ya en la recta se dedicó a ampliar la ventaja que al momento de cruzar el disco fue de ocho cuerpos sobre Caetano, mientras que tercero arribaba Rainan. Excelente impresión dejó el ganador que es entrenado en la vecina localidad de Gómez. Párrafo aparte para la emoción que no podía ocultar su propietario Nicolás Alvarez cuando fue a buscarlo a la pista para ingresar con Inspírate al recinto de los vencedores.

Reservado para todo caballo de 4 años que no hayan ganado, preferido de la cátedra fue Caetano con un sport de $2.60 superando por poco lo reunido por Inspirate ($3.45) y por The Magnífico ($5.10). Entre ellos convocaron toda la atención de la cátedra.

Abiertas las gateras, Inspirate y Ojo For Sale primerearon al nutrido lote de participantes, pero formalizada la carrera por afuera pasó al frente The Magnífico, quedando en su persecución Ojo For Sale, Caetano, Valiente Yam e Inspirate, muy juntos. No varió mayormente el cuadro descontados los primeros 400 metros, pero cuando encararon la parte final del opuesto Inspirate pasó al sitial de escolta y así se zambulleron en el codo de la calle 41, donde recortó aún más la diferencia con The Magnifico.

En la mitad de la elipse, Inspirate igualó la línea de The Magnifico, mientras que Caetano pasaba al tercer lugar, de tal manera que al pisar la recta el conducido por el jockey aprendiz Juancito Pintos se despegó con lujosa acción y encaró hacia el disco, que cruzó con ocho cuerpos de ventaja sobre el favorito Caetano. Este, en tibia carga, se quedó con el puesto de escolta, pero debió luchar por el mismo ya que la cabeza lo separó de Rainan, que por el hocico dejó cuarto a Valiente Yam. Una nutrida barra de la localidad de Gómez acompañó en la foto a un emocionado Nicolás Alvarez, propietario del ejemplar ganador.

Por último, Inspirate empleó 1m.39s.52/100 para los 1.600 metros de pista normal.