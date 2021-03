Y un día los cambios no funcionaron

Perdió el invicto y el equipo bajó su nivel. El cuerpo técnico se fue preocupado y con una fuerte autocrítica respecto al planteo inicial del partido.

Estudiantes de La Plata cayó en la noche de ayer ante Colón de Santa Fe por 2 a 0 en un partido clave por la cima del torneo. Más allá de la derrota, que era una posibilidad habida cuenta que el conjunto Sabalero llegaba invicto, con puntaje perfecto y líder de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, el bajo rendimiento colectivo del elenco dirigido por Ricardo Zielinski fue lo que dejó con dudas al cuerpo técnico.

El cambio en el equipo titular que venía de vencer y golear a Arsenal de Sarandí no resultó. Iván Gómez, quien fue de arranque en el cotejo de ayer en lugar del uruguayo Manuel Castro, no tuvo un buen partido, y tras los primeros 45 minutos del encuentro, fue reemplazado por el juvenil David Ayala.

Indudablemente, lo que planteó el entrenador en la semana no funcionó. “Priorizamos lo nuestro”, declaró el Ruso en la conferencia de prensa previa al encuentro de ayer ante el elenco de Eduardo Domínguez. El equipo sufrió en el mediocampo, Gómez no pudo cortar los circuitos de juego de Colón y tampoco colaboró en la creación del medio hacia delante. Juan Manuel Sánchez Miño no gravitó en la mitad de cancha sobre el sector izquierdo y terminó jugando de lateral en lugar de Nicolás Pasquini, quien fue reemplazado en la segunda etapa por Mauro Díaz.

El partido no fue para alquilar balcones. Fue más bien discreto, con juego directo y balones largos. Los arqueros como espectadores y con poco espacio para los creativos de ambos conjuntos. Sin embargo, la magia la puso Luis Miguel Rodríguez. Si bien el técnico Albirrojo lo conoce y les advirtió a sus jugadores de la calidad y el peligro que significaba que la Pulga tenga la pelota en sus pies, los del Pincha no supieron taparlo y lo sufrieron. Un gol de tiro libre, donde Mariano Andújar pudo hacer algo más, y uno pinchándola para cerrar la noche a puro lujo en La Plata.

Más vale una cachetada a tiempo que mil lamentos. Sufrió, perdió y deberá mejorar para lo que viene.

Sin premio, a entrenar en City Bell

Tras la derrota de ayer por 2 a 0 ante Colón en el estadio Jorge Luis Hirschi, el plantel retornará hoy a los trabajos en el Country de City Bell. Sin descanso, los futbolistas dirigidos por Ricardo Zielinski se encontrarán en el predio Albirrojo desde las 10, para dar vuelta la página y empezar a pensar en el próximo partido correspondiente a la fecha 6 de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

El Pincha no podrá contar con Mauro Díaz, quien vio la roja en el cotejo de ayer, y tampoco con los lesionados que se vienen recuperando hace dos semanas: Fernando Tobio, Lucas Rodríguez y Federico González.

“Fue un partido de detalles, tenemos que aprender”

Luego de la caída frente al conjunto Sabalero, Ricardo Zielinski dialogó en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones del partido. “El primer tiempo fue parejo. No llegaron nunca salvo el tiro libre. Después se desvirtúa por la expulsión. Fue raro, trabado, ellos propusieron 5 defensores y 3 en el medio. En líneas generales no es otra cosa que mirar el día a día”, sostuvo.

“Nos invitaban a avanzar y no teníamos espacios. También es mérito de Colón, pero fue un partido de detalles. No existió una diferencia hasta el gol. Después fuimos a buscar sin orden ni claridad. Tendremos que aprender”, continuó el entrenador Albirrojo.

“Sabemos que estamos en formación y vamos partido tras partido. Colón acertó en las pocas que tuvo. El que se equivocaba perdía, pero no dejamos de creer. Ojalá sirva para evaluar y aprender”, enfatizó el DT.

“No pudimos encontrar el último pase ni abrir la defensa. Siempre hay aprendizaje que puede servir. No vamos a ganar todos los partidos, pero tenemos que progresar. El fútbol es parejo”, finalizó.