Zabaleta abrió la puerta para volver a San Lorenzo

Pablo Zabaleta aclaró que no vería con malos ojos una posible llegada a San Lorenzo: “Si me llama Tinelli es una opción a evaluar, porque puedo llegar a tener dos o tres alternativas. San Lorenzo puede ser la que más me pueda convencer”, afirmó.

El defensor quedó con el pase en su poder tras la salida del West Ham, pero la dirigencia del Ciclón no estaría interesada en contratarlo por la variedad de jugadores que posee en el lateral derecho.