Zapiola, del semillero de Magdalena a “mi sueño es salir campeón con Estudiantes”

Más zapiolistas que Zapiola… Los hinchas de Estudiantes lo piden como titular y él, con su juventud pero templanza y humildad al mismo tiempo, va paso a paso y etapa por etapa. Con un muy buen presente, pero con un futuro más que prometedor, Franco Zapiola camina a paso firme por la Primera del Pincha.

De Magdalena, pero ahora viviendo solo en un departamento en la ciudad de La Plata, Zapiola le abrió las puertas de su casa a diario Hoy. Allí, se refirió a la bronca tras el empate en el clásico, su lugar en el equipo y el sueño de ser campeón con Estudiantes.

—¿Con qué sensación se fueron después del empate frente a Gimnasia?

—Nos fuimos con un poco de bronca. Fue una lástima porque los teníamos ahí y se nos escapó. Intentamos buscar ganar todos los partidos y conseguir los tres puntos siempre, por eso nos dio bronca no poder ganar con nuestra gente. Salimos pensando en el partido, enfocados en hacer nuestro juego e intentar quedarnos con los tres puntos.

—¿Qué significó para ustedes volver a jugar un clásico en su cancha y con público?

—Fue algo muy lindo porque el clásico anterior lo tuvimos que disputar sin gente porque fue en medio de la pandemia. Para los que surgimos de Estudiantes, que vivíamos los clásicos de chiquitos desde la tribuna y siempre soñamos con jugarlos, fue y es algo especial estar ahí adentro. Al principio no caes, pero cuando te ponés a pensar es algo emocionante.

—¿Qué objetivos tienen por delante en este semestre?

—Como dijo Mariano (Andújar) ­después del clásico, nosotros tenemos objetivos más grandes. Primero es meter nuevamente a Estudiantes en la próxima Copa Libertadores, terminar lo más alto posible en este campeonato, pelear la Copa Argentina y obviamente seguir en esta edición de la Libertadores después de octavos de final.

—Magdalena, tu lugar de nacimiento y cuna de grandes jugadores del Pincha...

—Creo que es algo inédito, jaja. No creo que haya otro pueblo que dé tantos jugadores a Estudiantes. Guido Carrillo, Mati Pellegrini, Francisco Apaolaza, yo. Somos varios de Magdalena que vinimos acá.

—Tu lugar en el equipo con un DT que apuesta por la experiencia...

—Sabemos que tal vez no jugamos tanto los juveniles, pero la verdad que todos trabajamos día a día para demostrar que podemos jugar en la Primera de Estudiantes y que te den las oportunidades está bueno. En mi caso me pone contento porque siento que me lo he ganado, que crezco en lo futbolístico y en mi carrera. Creo que es un logro bastante importante.

—¿Qué te pide Zielinski en cada partido? Ya sea como titular o suplente.

—Principalmente me pide que juegue simple, que haga las primeras jugadas fáciles para ir agarrando confianza y después de mitad de cancha hacia delante me dice que me anime a hacer mis cosas, lo que yo sé hacer y lo que hago en los entrenamientos. También me dice que dé una mano a la hora de recuperar la pelota.

—¿Costó reponerse de haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga?

—La verdad que quedar afuera nos dolió mucho porque estábamos ilusionados con el torneo, sentíamos internamente que podíamos lograr otro campeonato o pelearlo hasta el final. Pero bueno, fuimos a los penales y ahí el que está más acertado ese día lo gana.

—¿Cómo se preparan para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores?

—Estamos muy bien, sabemos que la Copa es difícil pero nosotros somos un equipo incómodo, que pelea todos los partidos y que complica. Somos un grupo unido y vamos a ir por la segunda parte del año con la misma idea.

—Debutaste en Primera, hiciste un gol con la camiseta de Estudiantes, ¿y ahora?

—Sin dudarlo que mi próximo sueño es salir campeón con Estudiantes. Siempre lo soñé de chico y ahora vamos a vivirlo más que nunca e ir por todo para poder lograrlo.