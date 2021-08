Zielinski, entre repetir el equipo o cambiar el esquema

¿Equipo que gana no se toca? El domingo Estudiantes consiguió la tercera victoria consecutiva en lo que va del ­torneo de la Liga Profesional. Tras el triunfo por 1-0 frente a Boca en el estadio de Uno, los dirigidos por Ricardo Zielinski se metieron de lleno en la discusión por los primeros puestos del certamen doméstico. Con mucho hilo en el carretel y con tan solo seis jornadas disputadas, el Pincha se fortalece desde los resultados y mejora en el funcionamiento.

Pese a esto, el cuerpo técnico fue variando en las formaciones a lo largo del campeonato. Es cierto, en algunas ocasiones no les quedó opción. La semana pasada Manuel Castro no pudo estar en Santiago del Estero, por eso Nahuel Estévez fue de arranque en el triunfo ante Central Córdoba. Ahora, con Fernando Zuqui entre algodones luego de una molestia en la cervical que sufrió previo al duelo con Boca, el DT evalúa realizar una modificación en el mediocampo. No obstante, según pudo saber diario Hoy, Zuqui podría sumarse en la práctica de hoy a trabajar con normalidad junto a sus compañeros, lo cual lo pondría en condiciones de estar a disposición del Ruso para el enfrentamiento del viernes ante Banfield en el Florencio Sola.

En este sentido, con Zuqui entre los titulares, ¿por quién ingresa Estévez? En la idea del técnico Albirrojo también aparece la posibilidad de un cambio de esquema para visitar al Taladro. De un 4-4-2 con Apaolaza y Ayoví arriba, a un 4-3-3 con Estévez en el medio y sin Apaolaza en el equipo inicial. Al mismo tiempo, cabe destacar que para este compromiso, tanto Matías Aguirregaray como Matías Pellegrini están en condiciones físicas y futbolísticas de jugar. El Vasco suma méritos en las prácticas para ir de arranque en los próximos encuentros, en tanto, más temprano que tarde, Pellegrini integrará el once inicial para ocupar el puesto de volante por la izquierda que dejó vacante Lucas “Tití” Rodríguez.

Así, la formación sería con: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Pasquini; Rodríguez, Zuqui, Estévez; Castro, Sánchez Miño o Pellegrini y Jaime Ayoví. De esta forma, sin margen para el descanso, ya que el partido por la séptima fecha del torneo será el viernes a las 19 ante Banfield de visitante, el plantel Albirrojo le dio continuidad a los trabajos ayer. Luego del triunfo contra el Xeneize en Uno, los futbolistas volvieron a ensayar en el Country Club de City Bell enfocados en continuar por el camino de la victoria.

Después de las tareas netamente regenerativas que efectuaron los titulares el lunes en el predio Albirrojo, en la jornada de ayer comenzaron a intensificar los ejercicios. Hubo un ensayo de fútbol informal en espacios reducidos, como así también trabajos físicos. Ante la proximidad del compromiso ante el Taladro en el sur, el cuerpo técnico encabezado por Zielinski preparará una práctica de fútbol para la jornada de hoy, de la que formarán parte todos los jugadores.