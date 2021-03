Zielinski: “Golpeamos en los momentos justos”

El entrenador albirrojo habló en conferencia de prensa luego de la goleada ante Arsenal y aseguró: “Hay que trabajar para mejorar. No me guío por el resultado”.



“Me parece que el resultado fue exagerado. Fue un partido parejo. Manejamos todo el tiempo, pero fue difícil. Golpeamos en los momentos justos y eso nos dio tranquilidad a la hora de manejar la pelota”, sostuvo el DT.



“Siempre consideramos que lo más importante es el equipo, que entre y salga uno y no se note. Eso es lo que buscamos, lo individual sobre lo colectivo. Tenemos 20 titulares y puede jugar cualquiera en cualquier momento”, agregó Zielinski.



Con la premisa de ponderar el escudo sobre los apellidos, el Ruso enfatizó: “Las camisetas son de Estudiantes de La Plata y el que quiera tenerla debe competir. Jugará el que esté mejor cada partido”.



“Estamos para mirar el partido que viene, y cuando pasen varios vamos a ver para qué nos alcanza. Hay que trabajar para mejorar. No me guío por el resultado”, cerró tras la goleada en Sarandí.

Debutó Sarmiento en el torneo



A los 19 minutos y con el partido prácticamente sentenciado, se metió en el verde césped Darío Sarmiento, que sumó sus primeros minutos en la Copa de la Liga y lo hizo de buena manera, aprovechando los espacios y la tranquilidad del abultado marcador.



Fue la primera vez en este 2021 para el extremo, que en cuestión de meses será transferido al Manchester City en una cifra millonaria; y es llamativo que no sume demasiados minutos ya que tiene potencial para darle agresividad al equipo.

Finalmente, será difícil que Sarmiento empiece desde el arranque, probablemente siga ingresando algunos minutos con el correr de las fechas, a la espera de la salida al fútbol inglés.

Rápida vuelta al trabajo



Estudiantes entrenará este lunes desde las 9 en el Country Club de City Bell sin descanso, pensando en lo que será el quinto compromiso del Grupo A de la Copa de la Liga, que será el sábado a partir de las 21.30 contra Colón, el puntero de la zona. Se trata de un duelo importante, ya que, en caso de conseguir la victoria, Colón quedará como único puntero.



Lo positivo es que ante Arsenal los futbolistas finalizaron de buena manera desde lo físico, pese a que habrá que esperar a saber si Jorge Rodríguez está bien, ya que sufrió una dura patada que le hizo padecer un dolor en uno de sus tobillos.



Vale recordar que Zielinski volverá a tener tres bajas: Lucas Rodríguez, Federico González y Fernando Omar Tobio, los tres desgarrados en la semana que pasó, luego del empate de la tercera fecha ante Racing sin goles.



Seguramente el cuerpo técnico apueste por repetir el mismo once que venció de gran manera a los de Sarandí, pese a que podrá contar con David Ayala. Juan Manuel Sánchez Miño lo viene haciendo de buena manera y no será sencillo que le puedan quitar el puesto.