A 30 años de Canción Animal

No es un día más para la historia del rock nacional. Hoy se cumplen 30 años del disco Canción Animal, el quinto disco realizado por Soda Stereo. Es considerado por los expertos de la música como una verdadera obra maestra, ya que nacieron temas que quedaron en la memoria colectiva

De Música Ligera, Té para tres, Entre Caníbales, Canción Animal, Un millón de años luz, (En) El séptimo día, fueron míticas canciones que dieron lugar a un álbum que buscó volver al ritmo de los sesenta-setenta, luego de grandes discos que había realizado la banda. Este fabuloso CD, contó con la invitación de grandes artistas como Pedro Aznar, Tweety González, Daniel Melero y Ándrea Álvarez.

La mayoría de los temas se hicieron en el departamento de Gustavo Cerati, ubicado en avenida Figueroa Alcorta y se culminaron en la célebre sala de ensayo que tenía la mítica banda, llamada Supersónico, en el barrio de Belgrano R. Luego, el álbum se editó en Criteria Recording Studios de Miami.

Un álbum a puro rock

Canción Animal es considerado el álbum más rockero de Soda Stereo, ya que su potencia se basó en el trío clásico guitarra-bajo-batería. La guitarra eléctrica fue clave en el disco, donde el grupo se inspiró en sonidos roqueros de la bandas argentinas de los años 60-70. El estilo musical fue más duro y sanguíneo, que rompió el ritmo anterior de las obras del grupo.

El disco no sólo fue considerado el mejor de Soda Stereo, sino que también se convirtió en pionero del rock en español en todo el continente americano. Canción Animal logró el segundo puesto de los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano por Al Borde, en 2006. Y también un noveno puesto entre los mejores 100 álbumes del rock argentino por la revista Rolling Stones, en 2007.

"De aquel amor, de música ligera.."

Más allá de grandes éxitos que tiene esta obra, uno de los temas que se convirtió en ícono nacional fue la canción De música ligera, que se convirtió en un himno en Argentina y que generó el "Gracias totales" de Gustavo Cerati, en la despedida del grupo en River, en 1997.

Este tema traspasó toda barrera que se le presentó en el camino, ya que fue logró varios reconocimientos: primer puesto entre las 500 mejores canciones del rock iberoamericano, obteniendo el reconocimiento por Al Borde como la mejor canción de la historia. Además consiguió el puesto 4 por Rolling Stones Argentina, MTV y E!

"Yo siento que en las letras se reflejan tremendamente las cosas que yo vivo o capto del mundo"

En una histórica entrevista con Revista El Musiquero en 1990, Gustavo Cerati detalló la conexión que logró con Canción Animal: "Cuando me salen cosas no siempre tienen que ver con lo que me pasa a mí. De las letras me encargo yo y normalmente pintan muchísimo mis situaciones, pero me parece que al mismo tiempo uno adopta cierta actitud actoral, se pone en ciertos papeles, de cosas que te ocurren, o no te pueden ocurrir".

"Yo no soy una persona que esté componiendo todo el tiempo, no tengo esa virtud, es como que me hago un espacio para hacerlo y ahí le doy válvula de escape", declaró en su momento el cantante. Y agregó sobre el sonido de la guitarra en el disco: "Fue absolutamente genial la sincronización que se logró, podía no haberse producido. Definitivamente el héroe de mi sonido es el equipo Vox que conseguí cuando llegué allá (Miami), un AC-50. No tiene baffles, lo usé con baffles Marshall".

Además destacó a Canción Animal, como el más álbum más rockero de Soda: "Sí, tiene esa orientación. Lo hice mucho más con la guitarra que en otros discos, y lo hice en un principio como yo solo, armándolo, haciendo las canciones, y hasta produciéndolo, al hacer los demos fui como haciendo el disco. Después con el grupo empecé a reinterpretarlos, pero musicalmente estaba como muy en torno a lo que pasaba con la guitarra".

Un disco taquillero

Canción Animal arrasó en todos los aspectos y sirvió para aumentar aún más, la popularidad de Soda Stereo. El disco generó una gira nacional que movilizó a miles de personas en el territorio argentino, América Latina, Estados Unidos y España. La banda realizó 81 conciertos en total, entre los que se destacan 14 Gran Rex y el recordado show gratuito en la avenida 9 de julio, ante más de 250 mil personas. Dicho show, fue considerado como uno de los de mayor convocatoria en el país.

Luego del repaso histórico de Canción Animal, diario Hoy recomienda este material audiovisual imperdible para revivir el quinto disco de Soda Stereo.