Abel Pintos tiene coronavirus

Abel Pintos confirmó que tiene coronavirus, luego de realizarse el correspondiente hisopado. A través de su cuenta de Twitter, el cantante confirmó que deberá realizar la cuarentena, luego de presentar síntomas durante la mañana del sábado. Para la tranquilidad de sus seguidores, confirmó que se encuentra bien.

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", escribió Pintos. Además agradeció el apoyo de la gente: "En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón".