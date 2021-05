Mark Millar: “La gente está aburrida de ver una y otra vez lo mismo”

Diario Hoy dialogó de manera exclusiva con Mark Millar, creador de la nueva serie de Netflix, El legado de Júpiter, a horas del estreno en la plataforma.

—¿Por qué los superhéroes siguen interesando en Hollywood, pero hay poco lugar para los antihéroes?



—Creo que hoy en día la gente está aburrida de ver una y otra vez lo mismo, y por eso aparecen cosas nuevas como The Boys, e incluso como El legado de Júpiter, héroes en su vida real, como todos, y cuando las audiencias entienden de qué van, les gustan estos shows.

—¿Por qué el personaje central de El legado de Júpiter, The Utopian, carga con tantos problemas y fracasos?



—Siempre pensé que Superman es un personaje muy interesante, y podría cambiar muchas cosas pero no lo hace, se dedica a atrapar villanos que roban bancos y demás, y para mí es interesante que es el hombre más bueno del mundo, pero viendo hacia atrás le pasaron muchas cosas, los problemas éticos son grandes, y con este personaje pasa algo similar, a diferencia de su hijo, porque los nuevos héroes sienten que pueden cambiar el mundo, aun diciéndoles que hay cuestiones morales que atender.

—Amamos Kick-Ass, Kingsman, ahora El legado de Júpiter, pero no imagino cómo podés inventar la historia, los múltiples planos que tienen, ¿cómo lo hacés?



—Amo escribir cómics, lo hice durante mucho tiempo, y ahora divido mi trabajo escribiendo y produciendo, por eso mis días nunca son aburridos, empiezo trabajando muy temprano hasta el mediodía creando cómics, luego me conecto con mis compañeros de Estados Unidos para producir, hablo con actores, directores, productores, ejecutivos de Netflix, hablamos sobre lo que se viene. Es un día lleno de trabajo, pero son dos cosas muy distintas, una muy social donde hablo con muchos, y otra más solitario.

—El show logra entretener, pero principalmente acerca al público masivo ideas sobre la sociedad, el consumo, la economía. ¿Cómo mezclaron todo esto en ella?



—Cuando soy espectador siempre pienso en que quiero ver algo más que entretenimiento. Amo la historia, los cómics, las películas clásicas, los cómics de superhéroes, y el programa tiene todo eso mezclado, para mí es único y estoy muy feliz de poder presentar este programa con esta épica.

—Siguiendo con una línea de cómics de Marvel, con respecto al guion y desde ese lugar, a la hora de crear personajes con tantas capas y dilemas psicológicos, ¿cuál es el plano más difícil de plasmar de ellos?



—Cuando creo los personajes, no pienso en sus poderes, sino en sus personalidades, no sé si lo hago tan bien como Stan Lee, donde la crisis de identidad es lo más importante de las historias, y nos gusta tanto Peter Parker como Spiderman peleando. Trato de hacer lo mismo, pero acá son completamente diferentes, e incluso entre sí, y cuando se unen eso es lo importante.

—¿Cuál de todos los personajes del programa es tu preferido?



—Amo a Sheldon, es un buen tipo, como The Utopian. Me encanta Skyfox, es muy divertido, me encantó verlos en el pasado con sus vasos con bebidas y cigarrillos. También me gusta Chloe, la transformación que tiene en el programa, comienza de una manera y termina de otra, me encantó el trabajo de Elena Kampouris, es una gran actriz, tiene solo 23 años pero fue increíble desde el casting que hizo para interpretar el personaje.

—¿Cuáles son tus expectativas con respecto al estreno? Teniendo en cuenta que es la primera vez que globalmente y al mismo tiempo veremos una creación tuya...



—Es excitante en este punto, porque, por ejemplo, cuando se estrenó Kick-Ass, las entrevistas que hicimos fueron sabiendo que luego se estrenaría la película y se vería en diferentes momentos, pero acá es en el mismo día, en todo el mundo, así que creo que me pasaré 48 horas leyendo los comentarios de todos, de cada país, estoy muy curioso sobre qué piensan y si les gusta o no, pero tengo buenos presentimientos.

—¿Cuándo veremos tu otro proyecto titulado The Magic Order en Netflix?



—La prioridad fue El legado de Júpiter, pero deberíamos rodar este año, primero en Los Ángeles, luego en Praga, y cuando pase todo esto de la pandemia, seguramente retomemos.