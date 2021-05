Los romances entre Luis Miguel y las famosas

La serie sobre la vida de Luis Miguel trajo serios disgustos a Stephanie Salas, la mujer con la que el astro tuvo a su hija Michelle. Ahora, su madre y abuela respectiva de la heredera, Sylvia Pasquel, no está de acuerdo con la historia que se mostró hasta el momento. Al respecto, afirmó: “La primera temporada no se vale. Trataron a mi hija como si fuera de lo peor, y no se vale, qué bueno que ahora se está haciendo el justo reconocimiento de cómo es mi hija”.



Asimismo, continuó: “Por lo menos la serie está tratando con respeto el cariño que se merece mi hija. Porque realmente mi hija siempre fue una muy buena persona, muy discreta en cómo abordó este tema. Nunca hizo alarde, nunca sacó provecho de la situación. Por lo menos a mi hija y a mi nieta las están tratando como se debe, con educación, con decencia y con cariño”.



Luego de esta situación, también trascendió que la historia de amor entre Luis Miguel y la cantante de pop, Alejandra Guzmán, también se verá en los capítulos de esta entrega dando cuenta del detrás de escena de amor que fue potente pero efímero. A pesar de la ruptura tuvieron una gran amistad que dura hasta la actualidad.



Ahora también se supo que a pesar de la medida judicial impuesta por Aracely Arámbula para que no se la nombre dentro de la novela de Netflix ni a sus herederedos, esta relación conflictiva que fue la más duradera para el astro y el nacimiento de sus hijos, Miguel y Daniel, se podrán apreciar en la ficción.



Además de imponer una cautelar, la modelo y ­conductora mexicana iniciará una demanda para obtener gran parte de las ganancias y así cobrar la demanda de alimentos que inició hace dos años. El famoso no tiene contacto ni cumple con el régimen de visitas acordado para que tenga una relación con sus hijos. Sin embargo, se supo que convive en Estados Unidos junto la heredera mayor.