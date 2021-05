Comedia, animación, y policiales para ver en casa

EL LEGADO DE JÚPITER

El increíble acuerdo de Mark Millar y la plataforma de la gran N roja trae su primera producción audiovisual, una oscura mirada a las miserias y debilidades humanas a partir del legado de un héroe llamado The Utopian, que aun con sus contradicciones desea que sus hijos transiten un camino diferente. Apasionante y profunda. Netflix.

THE DROWNING

Cuenta la historia de Jodie Walsh años después de que su hijo de cuatro años desapareciera de un picnic junto al lago y se presume que se ahogó. Pero como su cuerpo nunca fue encontrado, Jodie cree que fue secuestrado. Nueve años después, ve a un niño de camino a la escuela y está convencida de que es su hijo desaparecido. La vida que ha reconstruido con esmero se ve en peligro. Acorn TV.

LA CAZA TRAMUNTANA

Ambientada en la sierra mallorquina, la sargento Sara Campos deberá investigar la muerte de Bernat Cervera, una de las personas más queridas del ficticio pueblo de Tramuntana, asesinado ante los ojos de tres adolescentes. Protagonizada por Megan Montaner y Alain Hernández, Tristán Ulloa e Ingrid Rubio, esta producción es la secuela de La caza, Monteperdido. Producción original de RTVE que se puede ver exclusivamente en Flow.

RICKY ZOOM

Desde el próximo lunes 10 de mayo, y de lunes a viernes a las 12, vuelven las aventuras de un grupo de motos que celebran el valor de la amistad y la vida familiar y comunitaria. Ricky y sus mejores amigos, Loop, Scootio y DJ, con la ayuda de un nuevo equipo de rescate, enfrentarán los desafíos más diversos mientras deambulan por las calles de la pintoresca ciudad de Wheelford donde viven.

Más series

THIS WAY UP

Creada y escrita por la galardonada comediante Aisling Bea (Living with yourself, The Fall). Bea también protagoniza la serie como Aine, una inteligente, encantadora y divertida maestra de inglés como lengua extranjera que intenta rehacer su vida después de sufrir un “pequeño ataque de nervios”. DirecTV Go.

STRANGER THINGS

Actualmente en producción la temporada número cuatro, se reveló un avance con imágenes inéditas en el que nos remontaremos a la época en la que Eleven está recluida en el centro de experimentación con los niños con talentos especiales. Detenida por la pandemia, hacia fin de año viajaremos una vez más por Netflix al universo del programa

ADULT SWIM

The shivering truth y Metalocalypse son las nuevas series que se suman al bloque de animación emitido por Warner Channel todos los lunes a la medianoche. Un segmento único para disfrutar como cuando éramos niños. La primera analiza los miedos más profundos que existen en el subconsciente de las personas, mientras que la segunda muestra a una banda de death metal, con millones de fans capaces de todo con tal de estar cerca de sus ídolos y no les importa que cada concierto se transforme en un festival de caos y sangre.