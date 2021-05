Tras su divorcio, Camila Sodi brinda su palabra

A paso firme, Camila Sodi construyó su carrera y el salto a la popularidad se dio tras protagonizar la primera entrega de la serie sobre Luis Miguel.



Ahora, mientras trabaja en otros proyectos, la actriz decidió romper el silencio y brindar y una entrevista a su colega Aislinn Derbez, que realiza un podcast semanal. Allí, la entrevistada habló sobre el divorcio doloroso de Diego Luna, la mala relación que mantiene con la prensa y los severos cuidados que toma para cuidar la privacidad intima.



Para dar inicio a sus palabras, la mujer reveló que fue muy difícil tomar la decisión no solo por el amor que se tienen sino también por los hijos en común, Fiona y Jerónimo que se mantienen por fuera del círculo de sus padres y alejados de los flashes: “Es un duelo, se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’, entonces volver a conectar y a preguntarte, ¿para mí que significa? Y ¿qué es lo importante para mí? Como que se te cae todo para que lo puedas volver a construir como tú quieres”.



Por otro lado, debió empezar desde cero, ya que retomó las riendas de su carrera y se instaló en México nuevamente para así poder trabajar: “Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos”. Ahora, la mujer está dispuesta a reconstruir su vida junto a sus hijos y no descarta la chance de volver a formar pareja.