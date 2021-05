La victoria de Cinthia Fernández

Tras la separación de mutuo acuerdo, Cinthia Fernández y Matías Defederico acordaron una cuota alimentaria que desde hace dos años no se cumple como firmaron. Es por ello que ella inició acciones legales que hoy vieron su fruto, puesto a que ganó la demanda y embargará los bienes del padre de sus hijas.



Al respecto del revés judicial que tuvo su victoria gracias al abogado Bernardo Beccar Varela, la vedette afirmó: “Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”.

Concluyó: “La Justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que es lo más justo, porque podría ir por el auto o prohibirle la salida del país porque tengo mala relación, jamás lo hice. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”.