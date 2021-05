Sebastián Coronel: “La música argentina está experimentando cambios”

Tenaz y perseverante, Sebastián Coronel puso manos a la obra para producir un single como solista titulado Ni de John ni de Lisa.

De esta manera, el buen muchacho que también lidera la formación La Teoría del Caos dialogó con diario Hoy para detallar las curiosidades de su lanzamiento, analizar la situación de la escena actual y revelar sus proyectos a futuro.

—¿Qué análisis hacés sobre lo construido hasta la actualidad?



—El camino fue buenísimo hasta el día de hoy y seguirá siendo igual o me­jor. Con esto me refiero a que me dio la posibilidad de conocer a mucha gente, con muchas personas que hacen músi­ca. Así conformé grandes amista­des y de hecho, la banda en la que estoy, La Teoría del Caos, se formó así, primero conociéndonos como amigos y luego terminamos tocando juntos. Primero la amistad en la música que está ­siempre. En lo personal, más allá de que es un camino difícil, es bueno ­porque tiene muchas alternativas der las que estoy hablando, estar en contacto con colegas, hacer lo que a uno le gusta sin tener que dar explicaciones porque hacemos arte de forma au­togestiva. No hay mucho para explicar. Lo que sí es más difícil hacer llegar esa música a grandes masas pe­ro también tiene que ver con el mun­do en el que estamos, es decir todo es tan rápi­do y va tan a mil. Con una conclusión muy simple, el camino ha sido fabuloso hasta acá y espero que continúe así.

—Además de componer y poner manos a la obra para este lanzamiento, ¿en qué otros proyectos estás inmerso?



–Bueno, no tengo muchos más proyectos que el de La Teoría del Caos, la banda que integro y es mi proyecto principal. Sin embargo, en este momento estamos parados debido a la pandemia imperante del coronavirus, además es para cuidarnos también. Es por ello que estoy componiendo y produciendo como solista, desde mi casa. Asimismo, con el paso del tiempo, tuve la posibilidad de poder armarme un home estudio para así poder grabar. Estamos armando las maquetas para el próximo material de La Teoría del Caos y podemos compartirlas entre nosotros gracias a los medios que ofrece internet.

—¿De qué va este material que estás presentando?



—Se trata de un single que se llama Ni de John ni de Lisa. Esta canción se llama así porque fue inspirada prácticamente en la canción de Lisa Simpson y en una de John Lennon que es un country con bastantes elementos argentinos también, como bombos, pájaros y demás colores e instrumentaciones. Lo hicimos junto a Oscar Trani en batería, la armó mientras que Juan Fraticelli estuvo en guitarra, entre otros. Asimismo, la producción y la mezcla estuvieron a mi cargo.

—¿Cuál es el concepto estético de esta producción?



—Es un poco más oscuro de todo lo que vengo haciendo. Es decir, desde las letras, las armonías, inclusive hasta la tapa del single. Sin embargo, no puedo dejar de decir que, a la vez, tiene un aire de esperanza, desde las letras más que nada. De esperanza como también de libertad.

–Con tanto camino andado, ¿qué mirada tenés sobre la situación actual de la escena? ¿Y de las propuestas que surgen?



—Considero que la música argentina está experimentando cambios, es decir transita un buen momento, eso está bueno porque hace que crezca aún más. Me refiero a que así va por otros lugares, suceden cosas, me parece por demás interesante. Después no veo para nada positivo la manera en que la empresa o industria y sus referentes empresarios hacen que siempre giren las mismas cosas, se escuche lo mismo siendo que existe una amplia y gran variedad. Está bueno esto que lanzaron llamado Código Provincia para que, al menos, las bandas y los solistas tengan un espacio, puedan visibilizarse y acercarse a otros lugares. Esto es re interesante. También ha sucedido que en los festivales están las mismas bandas por la cantidad de followers o pavadas que estén ahí y puede suceder que su música no mueva ni un pelo. Además, hay otras que se dejan porque no tienen tantos seguidores o la publicidad que deben, eso es lo que veo. Por ejemplo, estaría bueno que haya una suerte de cazatalentos de bandas como los hay con los jugadores de fútbol. En la Argentina hay un montón de músicos y músicas que la rompen, y no tienen el tiempo ni la escucha, ni nada.

—¿Cómo vivís la experiencia nueva de producir canciones sueltas e inherentes videoclips?



—A ver, esto no es nada nuevo también. Si uno se pone como a ver lo que sucedía hace años atrás, también había empezado así la industria musical. Cuando sucedieron las primeras grabaciones de discos, fueron por lo general muchos singles, pues inclusive no había demasiado tiempo de ocio. Entonces, dejaban por ahí momentos para que una persona escuche hasta tres temas. Considero que la vorágine actual del mundo es más o menos parecida. Por ahí, por tanto consumir un montón de cosas, cuando ponés un tema, vas a varias. Hablo en general.