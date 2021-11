Adriana Szusterman: “Merecemos crear instantes de amor y recuerdos sanos”

Durante una charla íntima con este multimedio, la líder Adriana Szusterman presentó la función que dará este domingo, a las 17, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 entre 46 y 47.

—¿Qué estarás presentando?

—Estaré presentando el concierto titulado A cantar se ha dicho, junto a mi hija Bailando con Julieta, celebrando los 20 años de carrera de mi show Cantando con Adriana. Es un recital con músicos en vivo. Con la participación especial de mi papá, el Abu Saúl que, a sus 86 años, sube al escenario a tocar un tango. También tenemos la presencia de unos amigos muy especiales llamados Los loros parlantes, es un grupo de chicos con síndrome de Down, que suben al escenario para compartir la alegría de bailar y jugar a la par en este concierto. Así podemos mostrarle a todo el mundo la integración de verdad y el mensaje de amor y pureza que tienen. Además, tenemos el placer de invitar a los chicos de un hogar y distintos comedores para que tengan las mismas oportunidades de vivir, como todos merecen, un momento a pura alegría y emoción.

Cuando los adultos nos involucramos o ponemos a jugar a la par, les proponemos algo divertido que no tenga que ver con la tecnología, creamos instantes valiosos y divertidos, vemos que la realidad le gana un ciento por ciento a lo tecnológico. Igualmente siento que hay que adaptarnos a estos tiempos y ofrecerles contenidos valiosos, cuidados con la justa medida para exponerlos a la pantalla y no darle cualquier opción.

Ahí entra en acción nuestro canal de YouTube a full, Cantando con Adriana, que cuenta con 1.240.000 suscriptores. Allí cuidamos muchísimo el contenido para que sea además de divertido y entretenido, sea didáctico y pedagógico. Van a poder encontrar canciones, coreografías, técnicas de arte, recetas de cocina, chistes. Mucha variedad de contenido sano y divertido para que un papá o una mamá puedan poner a su hijo frente a la pantalla con tranquilidad.

Después de tanto tiempo de pandemia, poder regresar con la misma pasión y el mismo amor que respiramos en cada encuentro me emociona mucho. Sintiendo que tengo una misión muy clara y valiosa que es la de transmitir buenos valores, no solo a las infancias, sino también a las familias, a los colegas, a la sociedad. Poder brindarles a través de una canción, un baile, un personaje, no solo alegría sino también esos mensajes de amor a través del juego, que es el idioma universal de los niños. Esos momentos especiales que vamos creando y compartiendo junto a mi hija Juli , la emoción de cantar y los músicos en vivo, el arte que inspira es genial. Compartir junto a mi papá el homenaje que le hacemos a los abuelos, revalorizando todo el amor que tienen para dar y diciéndoles cuantos los amamos con cada gesto, tanto a los que están en la tierra como en el cielo. Durante todo el show se transmiten, jugando y fluyendo, hermosos mensajes en una etapa en donde los niños están formando su personalidad y donde los adultos estamos aprendiendo a formar y educar a las infancias.

La recepción que tuvo la última producción fue maravillosa. Fue de muchísima emoción y alegría. Volver a pisar un escenario ofreciendo una propuesta como la que tenemos para presentarles, con canciones que sabemos todos, hasta los adultos, porque hay un recorrido por las canciones que cantábamos cuando éramos chicos como María Elena Walsh, Julieta Magaña, La gallina turuleca, la recepción es hermosa. Además de vivir momentos de emoción como en el tango que participa el abuelo Saúl, la recepción es hermosa. Es una fiesta y merecemos crear instantes de amor y recuerdos sanos y felices que quedan como huellas tatuadas en el corazón.

—¿Qué relación te vincula a la ciudad de La Plata? ¿Por qué recomendarías al público que concurra al show? ¿Cómo vivís la vuelta a los escenarios?

—Amo a la ciudad de La Plata. Tengo recuerdos hermosos de hace más de 15 años que fui por primera vez a un show organizado en este mismo teatro, organizado por un grupo de maestras jardineras que llenaron los teatros y cada vez que recorro la ciudad, sus calles, su gente. Cada vez que nos presentamos en esta sala, recibo tanta alegría y amor del público y de mis colegas docentes que, de verdad, me emociona. Es un honor volver a la ciudad. En la función van a vivir un instante feliz. De eso se trata la vida, de no distraernos y sentir que vinimos a ser felices y juntos crear esos instantes. De corazón siento que es un instante único, donde me cuesta encontrar palabras para describir la alegría y el amor que se respira en cada encuentro. Además, vamos a invitar a los Barberos Solidarios que es un grupo de gente amiga que corta el pelo a cientos y cientos de chicos de manera gratuita, a chicos de lugares en donde no tienen la posibilidad de acceso a una peluquería. Van a venir invitados a alzar bien alto su bandera y siento que me llena de alegría poder ofrecerles junto a mi familia, un instante feliz.