Alanna Ubach: “Ted fue muy divertido y muy desafiante”

Cuando Ted estrenó la primera película protagonizada por Mark Wahlberg en 2012 cultivó fanáticos en todo el mundo. Ahora, ha decidido volver para viajar al año 1993 y relatar los orígenes de su relación con John Bennet, su incondicional amigo humano, durante el transcurso de su adolescencia.

Ted, la serie, llega el 16 de febrero a Universal+, con un nuevo episodio cada viernes a las 20. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva con Alanna Ubach que encarna a Susan, la madre de John y Ted, en la propuesta.

La serie mostrará a Ted (Seth MacFarlane) viviendo en Massachusetts junto a la familia Bennett, compuesta por su mejor amigo John, en sus jóvenes 16 años, sus padres Matty y Susan y su prima Blaire. El elenco estelar incluye a MacFarlane (Family Guy) como la inconfundible voz de Ted y a Max Burkholder (Parenthood) como John Bennett. Junto a ellos están Ubach, Scott Grimes (Oppenheimer) como Matty Bennett y Giorgia Whigham (The Punisher) como Blaire.

“Tiene lugar en los 90, pero, más allá de momento cronológico del contexto de esta serie, intentará dejar demostrada la verdad irrefutable que tener 16 no es nada genial, al contrario, ¡apesta!”, palabras de los guionistas y showrunners de la serie, MacFarlane, Paul Corrigan (Modern Family) y Brad Walsh (King of the Hill). Y sostuvieron que “la única cosa que lo hace tolerable es pasar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de drogas, mucho mejor”.

—En la serie Ted es el gran protagonista, el juguete preferido de todos, antes de preguntarte por el show me gustaría saber, ¿tenías algún juguete del que fueras fan de pequeña y si incluso se le hablabas a ellos?

—¿Yo que tenía? Ya sé, Mortimer. Cuando me lo regaló mi hermana de Disneyland, ella me lo compró y no era el regalo típico que te traían de Disney, era un muñeco y yo lo amaba y siempre me gustaba besarme con él cuando era una niña. Era mi novio.

—¿Y lo guardas aún hoy?

—No, no sé dónde quedó, ya sabes. Pero podría conseguir un Mortimer nuevo, ¿no? No sé qué hice con él. Pero de haberlo traído a la vida, sí hubiera sido mi primer novio. Sé que suena bonito, pero es espeluznante.

—¿Puedes decirme algo cómo fue para vos unirte al universo Ted?

—Fue cansador. Llegué luego de tres audiciones, solo tres, típicas, y me puse contenta cuando me dieron el trabajo. Fue un regalo para mí. Nunca lo había visto antes al director, no sabía quién era o qué era o cómo era el mundo MacFarlane, ha sido un gran honor trabajar con él.

—¿Y cómo es un día en el set de la serie?

—Oh, solo es estar listo, después es divertido, nos relacionamos. Es solamente risas y diversión. Terminaba la jornada y me iba a casa muy feliz, tan feliz como nunca lo estuve. Agotada después de filmar todo el día, pero me iba a casa muy feliz. Lista para sentarme y tener una comida adecuada con mi familia y estar presente. Lo que es muy difícil de hacer con la mayoría de las producciones en las que trabajás. Porque generalmente terminás sintiéndote realmente cansada. Muy cansada. Pero no en esta.

—¿Cuál fue el mayor desafío de rodar con Ted?

—En el set no estaba, y eso hubiera sido, para una actriz como yo… ¿Sabes qué? En mi opinión, hubiera sido probablemente una pequeña distracción si el oso de peluche hubiera estado presente, así que no había oso de peluche. Era tan limitado en la concentración con los ojos ver para la línea y el director estaba en otro cuarto, Ted es una construcción CGI, pero que su cuerpo es el resultado, porque él lo capturó y lo fotografió gesticulando y captaba todas sus emociones, pero oíamos su voz en otro cuarto. Así que cuando estábamos mirando la línea de los ojos, que sería aquí a través de la mesa y se había ido miraba hacia allá. Es una línea ocular. Fue muy divertido y muy desafiante.

—¿Y qué es lo que más te gusta de interpretar a Susan?

—Dios mío. Es todo un reto para mí porque soy un poco más, ¿cómo decirlo?, no soy tan tímida como Susan. Ella es la dulce y pacificadora de su familia. Yo soy más Ted, tengo más de Ted, nada de lo que hace Susan de buscar el equilibrio en la familia para encontrar el orden en medio de todo el caos, ese es su trabajo. Y para mí fue muy especial interpretarla.

—Ya hemos visto las películas, ¿por qué tenemos que ver ahora la serie de televisión?

—La tenés que ver porque el programa es otra cosa, las películas son esteroides y la serie es como comer crack. Quiero decir que es tan sucio y tan lascivo, incluso más que en las películas. Así que si eres un fan de las películas, te va a encantar este programa. Además, te llevará de vuelta a 1993, a Boston y te llevará de vuelta a su infancia como un adolescente lo hizo para mí. No he visto nada tan divertido en años.

—¿Cómo fue volver a esa época para vos?

—Oh, Dios mío, yo tenía la edad de John en los 90, así que para mí los 90 fueron Nirvana, el grunge, mi novio y el yogur helado. Yo soy de Los Ángeles, nací y crecí en Downey y Tupac era un gran éxito en California. Y también tratando de averiguar qué tipo de adulto quería ser, una especie de cherry-picking de todas estas mujeres adultas y que podría querer la forma en que responde a ese tipo de preguntas. Me gusta la forma en que se sienta y me gusta la forma en que lleva su maquillaje y la forma en que ella trata a su novio, esa fue la época en la que yo era solo una niña.

—Te voy a sacar de Ted, ¿cuándo supiste que querías ser actriz o comediante?

—Desde que era una niña. Veía películas en español, practicábamos mucho, y en Los Ángeles pude empezar como a una edad temprana. Nunca preparé nada y no fue hasta que obtuve mi licencia de conducir donde realmente empecé a ser mi propia persona y tener más confianza con las audiciones, a mis 16 años, y no paré más.

—Nos acordamos mucho de tu participación en Legalmente Rubia. ¿Qué podés contar sobre este rodaje o algún recuerdo que tengas de la película?

—Espero que haya una Legalmente rubia tres. Llevamos mucho tiempo hablando de ello y creo que podría haber algo, aunque no sé nada de eso todavía. No sé de qué va. Pero espero que me llamen y espero estar en ella.