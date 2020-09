Ana Paula Dutil rompió el silencio

Un escándalo sin dudas sucedió días atrás, luego de que Emanuel Ortega inicie una relación con Julieta Prandi, tras estar en pareja 20 años con Ana Paula Dutil y tener dos hijos. Versiones indican que la familia del cantante no están de acuerdo con la nueva relación.

Ante esto, Dutil rompió el silencio durante una entrevista con El Espectador. “Nos separamos en agosto del año pasado después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan”, señaló.

Por su parte agregó que ya sabia de la relación y que le parece bien: “Yo ya sabía que Emanuel estaba iniciando una relación con Julieta, no es que me enteré por los medios. Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público".

Además le deseó lo mejor a su ex: "Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Nada de lo que se dice es verdad. Evangelina fue la mejor suegra para mí, siempre me trataron como una hija. Yo no vuelvo a reconquistar a nadie, sino que vuelvo porque siempre fue el plan desde el principio”.

Por otro lado, reafirmó que no cree que la familia Ortega esté en contra de esta nueva relación: “La familia de Emanuel no está en contra de la relación en absoluto. Yo sé que la van a querer a Julieta como me quisieron a mí. Con Julieta tengo una relación de hermana prácticamente. Nos queremos mucho y va a seguir esa relación. Esto no va a cambiar nada”. En cuanto a Prandi, Ana Paula comentó: “Me parece divina, ojalá que les vaya bien”.