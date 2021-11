Araceli González y Fabián Mazzei estrenan Sola

Dirigida por José Cicala, y con un elenco de grandes figuras, Sola marca el regreso al cine de Araceli González, junto a Fabián Mazzei, quienes además la coproducen. Diario Hoy dialogó en exclusiva con ambos para conocer el back de la claustrofóbica propuesta.

—La película la rodaron hace tiempo, tiene mucho riesgo, ¿están con ganas de seguir por esa línea como productores también?

—Araceli González: Un producto arriesgado para empezar, para presentarnos, arriesgado como género, porque cuando la hicimos recién se vislumbraban películas de este género, que no es muy consumido acá, sino en Europa, porque lo vemos en la repercusión que está teniendo Sola en los festivales.

—Fabián Mazzei: Porque allá saben hacerlo muy bien, y acá salvo alguna excepción también, y a nosotros nos gusta y armamos la productora para este proyecto en conjunto con el ­director, que para él es su carta de presentación.

—AG: Que como carta de presentación también es jugada, porque cuando uno hace su ópera prima trata de hacer algo mucho más comercial, que guste a todos, a veces en géneros que no se fallan, y acá, apoyando a la película de José era apostar a una historia, que si bien fuimos coucheados antes, la fuimos entendiendo en el set, es muy loco lo que te estoy diciendo, construimos fuera del set, dentro del set y después en la posproducción.

—FM: Totalmente, el después fue largo.

—AG: Esto no quiere decir que nos vamos a encasillar en este género, pero es el que ama José, y es fiel al género, pero no es que no va a hacer otras cosas.

—FM: De hecho él ya hizo otras dos películas y una es una comedia, y yo estoy viendo una que es de género, también, que no tiene nada que ver con esto, mas chica e intimista, y esto me pareció osado y la convencimos a ella para que la protagonice.

—Es tu vuelta al cine y con un papel completamente distinto, y vos también, un personaje muy oscuro...

—FM: Araceli hace toda una transformación en la película, que en esta propuesta de género va creciendo, creciendo, cada vez más, hasta el desenlace, marcando un poco el tono del terreno de los actores. Fue muy difícil el personaje, todos, cada uno tenía su toque.

—AG: Cada uno enlazaba con otra cosa, por ejemplo Alfredo Casero que vino sólo para un cameo, para enlazar el desenlace que entendés al final. Viéndola la película te confunde, no sabes bien hacia dónde va. Yo soy de consumir mucho cine europeo, no sé si un thriller psicológico, y ahora protagonizo uno, ¿no es genial? Viste que pasa eso, y la oscuridad que tienen todos los personajes y el trasfondo que hay en cada detalle eso a mí me encantó, también la lentitud del cine donde la mirada inspira algunas cuestiones. Aún no vi la película final, lo voy a hacer en la avant, y lo bueno del arte es que uno se anima a jugar en distintos mundos, sin saber, por ejemplo, la época, como acá, del relato, sabemos que hay una guerra en el medio, pero no sabemos cuándo es.

—Y que encima eso es algo completamente atemporal, y si bien la rodaron en época prepandemia, es muy actual de lo que habla…

—AG: Hay un subtexto que está muy bueno leerlo.

—FM: Es muy actual, porque además lo que importa es lo que está en el interior, no el exterior, que sabemos que hay un conflicto, sino que lo psicológico es lo importante de la película.

—AG: Las miserias humanas.

—Produjeron Sola, y también la protagonizaron. ¿Cómo hacían para entrar y salir de los dos roles, interpretativo y de producción?

—AG: Parecía que no salíamos nunca. Yo nunca salía, fue muy raro

—FM: Para mí era difícil, porque es complicado manejar las dos cosas, no la pasé bien.

—AG: Yo justo estaba duelando a mi mamá, que había fallecido hace poco y todo era una conjunción, estaba frente a Sola, haciendo el personaje.

—FM: Nos sirvió el coacheo previo, porque erá más fácil entrar, llegabas y lo hacías, la previa a mí como actor y productor me sirvió mucho.

—AG: Cuando producís algo, que hacés lo que te gusta y cuidás todo para todos, fuimos muy cuidadosos con los actores, los coacheamos, interactuamos con los personajes, trabajamos mucho con Griselda Sánchez, Micaela Suárez, que está muy bien y es su primera experiencia. Hay una escena de baile con ella bellísima, creo que además la película te deja pensando sobre esta oscuridad en la que transcurrimos todos, y nadie está exceptuado de ella, pero el tema es qué hacemos con ella y también el tema de los vínculos, la falta de piedad por el otro, de la obsesión, hay como muchas cosas, temas que se tocan. Ojalá puedan conectar con eso, porque en un punto es sobre cómo estamos viviendo.