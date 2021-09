Así votó la “angelita” Cinthia Fernández

La precandidata a diputada por el partido Unite, la mediática Cinthia Fernández, emitió su voto en Escobar con mucha emoción y alegría. “¡Vamos hoy! Con amor, con memoria, con conciencia, con respeto y con mucha esperanza. ¡Es un día muy especial para todos y para mí, ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Sea el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo”, escribió en sus redes sociales. Rápidamente, sus fanáticos, seguidores, y ahora, simpatizantes políticos, le pusieron miles de me gusta.

Así, la panelista, bailarina y actriz inmortalizó su emisión de voto tras algunos días de polémica por el spot que protagonizó bailando frente al Congreso.

En el mismo posteo en donde compartió el video indicó: “Ya estoy escuchando las frases armadas como mirá la diPUTAda; mirá la trola; mirá la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa; ¡qué país generoso!; ¡ridícula!; ¿qué podés esperar de esta?; ¡qué vergüenza de madre!; ¿qué van a decir tus hijas?”. Luego Fernández agregó: “Una vez más, gracias, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi causa”.

En una elección en donde figuras impensadas de la farándula vernácula se animaron a aceptar las invitaciones de los partidos políticos, Fernández enfrentó cada embate mediático desde su lugar. Llegó a encontronazos fuertes con, por ejemplo, compañeras del programa conducido por Ángel de Brito, del que es parte, como Yanina Latorre. Ella señaló en varias oportunidades que todo lo que Cinthia decía había sido pautado previamente por sus asesores.

Lo cierto es que, con polémica y todo, Fernández atravesó la campaña sin muchos sobresaltos y con una férrea idea de que en vez de criticar hay que sumar y proponer. “Decidí cerrar mi campaña, transformando todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación”, publicó en la red social Instagram.