Avatar: The Way Of Water será el título para la secuela de la película más taquillera de la historia

ames Cameron, director de Terminator y Titanic, lleva ya varios años planeando la secuela de su película más exitosa, Avatar. En la convención de propietarios de salas de cine de Estados Unidos, la CinemaCon, se mostró el tan esperado trailer de Avatar: The Way Of Water al selecto grupo de espectadores. El resto del mundo tendrá la oportunidad de ver el adelanto en las salas de cine donde se proyecte ‘’Doctor Strange: en el Multiverso de la Locura’’ a estrenar el próximo 5 de mayo. Pasada una semana después del estreno de la nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel el trailer de Avatar 2 estará disponible en internet.

En el trailer se mostraron grandiosas escenas subacuáticas con nuevas criaturas marinas extraordinarias. También se reveló que esta película, junto con las siguientes en la saga, explorará la familia Sully, el soldado redimido que se une a la tribu de los Na’Vi (los extraterrestres nativos del planeta donde toma acción el film).