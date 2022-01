La actriz Evangeline Lilly se opone a la vacunación obligatoria contra el Covid

La actriz Evangeline Lilly, se suma a las críticas realizadas por otras estrellas de Hollywood a las campañas de vacunación obligatoria contra el coronavirus.

“Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor”, dijo la actriz. “Entiendo que el mundo tenga miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes del Covid y sigo siendo pro elección ahora”, expresó la actriz desde su cuenta de Instagram.

En la publicación, se puede ver una foto donde muestra su participación en la manifestación, realizada en Washington el fin de semana pasado, con reclamos en favor de la “soberanía corporal” y en contra de los campañas obligatorias de vacunación.

“Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse nada en el cuerpo, en contra de su voluntad, bajo amenaza de ataque violento, arresto o detención sin juicio, pérdida de empleo, falta de vivienda, inanición, pérdida de educación, aislamiento de sus seres queridos o excomunión de la sociedad”, señaló la actriz, quién se opuso también a las medidas de distanciamiento social como las cuarentenas, durante el año pasado.