Estrenos de series y películas en Netflix

Tres canciones para Benazir (24 de enero)

Este minidocumental sobre Afganistán dura solo 22 minutos. Dirigido por Elizabeth y Gulistan Mirzaei, pone el foco en un hombre afgano recién casado que vive en un campamento para desplazados y se esfuerza por compaginar su sueño de alistarse en el ejército. Esto debe hacer equilibrio con su vida familiar.

Neymar: el caos perfecto (25 de enero)

Una visión inédita de uno de los deportistas más famosos y mejor pagados del mundo: Neymar, un héroe sobre el terreno de juego y un personaje controvertido fuera de él. Esta docuserie en tres partes, dirigida por David Charles Rodrigues, esboza un retrato personal y cercano del futbolista Neymar da Silva Santos Júnior. Muestra su ascenso a la fama en el Santos Fútbol Club, sus días de gloria en el Barcelona y los altibajos con la selección nacional brasileña y el Paris Saint-Germain. Al mismo tiempo, el documental descubre lo que hay detrás de la maquinaria de marketing de Neymar, dirigida con mano de hierro por su padre.

Ofrece entrevistas con Beckham, Messi, Mbappé y muchos otros íconos del fútbol que reflexionan sobre el lugar de Neymar en la historia del deporte.

Jugar en casa (28 de enero)

Es una comedia familiar producida por Adam Sandler especialmente para Netflix y basada en hechos reales. La dirección está a cargo de los hermanos Charles y Daniel Kinnane y los personajes recaen sobre un gran elenco: Kevin James, Taylor Lautner, Jackie Sandler, Rob Schneider, Isaiah Mustafa, Allen Covert, Jared Sandler, Gary Valentine, Lavell Crawford y Maxwell Simkins.

El personaje principal de esta película es Sean Payton, un exitoso entrenador de la NFL que fue suspendido luego de un escándalo. Es por eso que regresa a su ciudad natal, Texas, y acepta ser el preparador técnico del equipo juvenil del que forma parte su hijo, con quien deberá reparar una relación que no está en su mejor momento.

Feria: la luz más oscura (28 de enero)

Es una serie española ambientada en Andalucía en los ‘90. Se trata de la historia de dos hermanas, Eva y Sofía, que deben lidiar con el rechazo y buscar la verdad cuando sus padres son acusados de matar a 23 personas en un ritual. Ambas emprenderán un viaje a un pueblo donde la realidad esconde un universo fantástico.

Venir del frío (28 de enero)

Es una serie de drama, acción y espionaje. La historia gira en torno a Jenny, una mujer de Nueva Jersey, madre soltera, que lleva una vida normal. Pero un día cambia todo cuando se va de vacaciones a Europa con su hija. El FBI la obliga a confrontar su pasado oculto como espía rusa, producto de un experimento secreto del KGB que le confirió habilidades especiales. Se ve obligada a resurgir su antigua identidad espía, que ha sido modificada genéticamente. Su objetivo será enfrentar a Rusia para combatir el universo del narcotráfico del país en un conflicto que definirá el rumbo de las elecciones de Estados Unidos.

Más para ver

Estamos muertos (28 de enero)

Es una serie surcoreana protagonizada por un grupo de jóvenes actores en ascenso: Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo. Está basada en el webtoon de Naver now at our school de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011. La historia trata sobre un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi. Durante 12 episodios, estos jóvenes intentarán luchar para salvar sus vidas y escapar.

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana (28 de enero)

Esta serie de ocho episodios es una comedia de humor negro protagonizada por Anna, una mujer que presencia un asesinato pero nadie le cree.

Este personaje es interpretado por Kristen Bell, la actriz que también actuó en The good place (una excelente comedia, también negra).

La vida de Anna es un poco aburrida. Devastada, se sienta con una copa de vino a ver pasar la vida por la ventana.

Pero, cuando un apuesto vecino (Tom Riley) y su encantadora hija se mudan a la casa de enfrente, enfrente, Anna empieza a ver la luz al final del túnel, hasta que es testigo de un espantoso crimen… O eso cree.