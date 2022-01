Buckingham le da la espalda a The crown, pero los realizadores se animan a una sexta temporada

La serie de Peter Morgan causó un gran revuelo en la realeza británica. Y no es para menos: cada episodio muestra a la familia Windsor a través de un relato crudo, sin condimentos que edulcoren el cuento de hadas. Personajes fríos, con todas las miserias que puede tener un ser humano. Errores, virtudes, aciertos y equivocaciones que ponen a la reina Isabel II y a los suyos en un plano de humanidad que contrasta con el cuento de hadas del imaginario social.

Sin embargo, The crown prosperó. Ya van cuatro temporadas de esta histo­ria de Netflix que tiene un público cauti­vo y ahora ansioso por la quinta entrega, la cual ya está filmada y se estrenará recién en noviembre, con nuevo elenco.

Y esto no será todo, porque que se anunció una sexta temporada. “Pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas”, afirmó el creador de este proyecto, Peter Morgan. Se especula con que la sexta sea la última y esté disponible para 2023.

Pero si antes los problemas de la producción para filmar existían, porque es muy difícil acceder a las locaciones reales, ahora esto se acentuó. Lo que ocurre es que una de las imágenes que corresponden a la quinta temporada se filtró a los medios, y el Palacio de Buckingham estaría más enfurecido que nunca con respecto al guion.

Se trata de una escena en la que la actriz que interpreta a Lady Di (Elizabeth Debicki) aparece sentada en una platea junto a Mohamed Al-Fayed (personificado por el actor israelí Salim Dau), padre de Dodi y última pareja de la princesa. Según trascendió, esto molestó a la corona debido a que Al-Fayed es una de las personas que abonan la teoría según la cual el accidente en el que murió esta pareja en París, en agosto de 1997, fue una conspiración de los servicios secretos del Reino Unido.

No es la primera vez que escenas vinculadas a Diana generan controversia en el seno de la familia real. Ya la cuarta temporada disgustó a los herederos de la corona por la forma en la que Lady Di es representada. Y no solo a ellos, sino también a Charles Spencer, quien dejó trascender su desacuerdo con el retrato fílmico de su hermana. De hecho, negó a la producción de la serie el acceso a Althorp House (donde está enterrada la princesa y donde pasó parte de su infancia).

La quinta temporada abarcará desde fines de los años noventa hasta principios de los 2000. Mientras el público espera ansioso a una las series más exitosas de Netflix, la Corona británica ya está sufriendo un gran dolor de cabeza. A esto se le suma la biografía que Harry está escribiendo junto a un escritor de prestigio que lo ayuda. Además, su esposa, Meghan Markle, también prepara sus memorias breves como parte de la corona británica, donde describe vivencias duras que debió atravesar.

La princesa Diana en el centro de las pantallas

Lady Di no solo está en el foco, de nuevo, por las imágenes de The crown. El 10 de febrero llegará a los cines de Argentina Spencer, la película del chileno Pablo Larraín, protagonizada por Kristen Stewart, que retrata a la madre de Guillermo y Harry Windsor.

El filme de Larraín se centra en tres días de diciembre en los cuales la reina y los suyos se reunieron en su casa de Sandringham para celebrar la Navidad. El divorcio de Carlos y Diana ya estaba casi decidido y ella no encajaba en las tradiciones de una familia que nunca terminó de aceptarla.

El retrato que el chileno hace sobre la princesa de Gales es crudo, y se dice que no cayó bien entre sus hijos. “Ha tocado una nota amarga de Harry. Está bastante horrorizado por la película”, dijo una fuente al medio OK! Magazine. Por este motivo, el duque de Sussex rechazaría participar de la próxima entrega de los premios Óscar, para no presenciar el momento en que se premie al elenco de este filme.