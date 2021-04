Bafta 2021: todos los ganadores

Luego de un año complicado para la industria del cine debido a la pandemia del coronavirus, se llevó a cabo la 74° edición de los Premios BAFTA, en los cuales la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión premia a las mejores producciones.

La ceremonia se realizó entre el sábado 10 y el domingo 11 de abril en el Royal Albert Hall. Como ya es costumbre en estos tiempos, no hubo alfombra roja ni público, por lo que solamente estuvieron sus presentadores entre los que se encontraban Priyanka Chopra, Tom Hiddleston, Hugh Grant, Asim Chaudhry, Chiwetel Ejiofor, Anna Kendrick, Pedro Pascal y Renée Zellweger.

La premiación comenzó con un homenaje al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, que falleció el viernes pasado a los 99 años de edad y que fue presidente de la Academia Británica entre los aós 1959 y 1966.

La gran triunfadora de la noche fue la película Nomadland, un drama sobre una mujer que vive en una camioneta en el oeste de Estados Unidos tras el colapso financiero de 2008, que obtuvo cuatro galardones.

Ganadores

Mejor película: Nomadland

Mejor película británica: "Hermosa venganza" ("Promising Young Woman")

Mejor dirección: Chloé Zhao, Nomadland

Mejor actriz principal: Frances McDormand, Nomadland

Mejor actor principal: Anthony Hopkins, The Father ("El padre")

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah("Judas y el mesías negro")

Mejor película de habla no inglesa: Another Round ("Otra ronda")

Mejor guión original: "Hermosa venganza"

Mejor guión adaptado: "El padre"

Mejor documental: My Octopus Teacher

Mejor película animada: Soul

Mejor música original: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Mejor fotografía: Nomadland

Mejores efectos especiales: Tenet

Mejor sonido: The Sound of Metal

Mejor diseño de producción: Mank

Premio a la estrella emergente: Bukky Bakray (elegido por el público)