Bahiano: “Todavía me gusta el escenario”

Aunque su nombre es Fernando Javier Luis Hortal, todos lo conocen como Bahiano, el músico que fue vocalista, letrista y compositor de Los Pericos hasta 2004, año en el que decidió continuar su carrera como solista.

En diálogo con este multimedio, el artista conversó acerca del contexto actual, sobre Home Sweet Home, su próximo show vía streaming, y de sus proyectos, entre los que prevalece la música, pero no descarta un ciclo de entrevistas.

—El 23 de octubre vas a estar haciendo tu primer streaming, ¿cómo te preparás?

—Me preparo como para cualquier otro show, pero sabiendo que este va a ser a distancia, entonces no voy a tener el contacto que solía tener con el público, y tampoco voy a estar recibiendo esa vibración del vivo. De todas formas, está buenísimo como experiencia y creo que el streaming es una herramienta supervaliosa que llegó para quedarse interactuando con el vivo. Ya estamos ensayando y seleccionando el repertorio, que va a tener que ver con lo clásico y con mi actualidad musical que ya lleva 16 años, cinco discos y demás… Voy a tratar de hacer un equilibrio para que la mayoría salga conforme.

—Tu último álbum es Original roots, ¿por qué el título?

—Es un leitmotiv, una muletilla que utilizaba mucho en el vivo para conectar canciones. Y como había tomado la decisión de hacer un quinto disco que fuera 100% reggae, me acordé de esta muletilla y me parece que es una general del concepto. La verdad es que fue realmente muy satisfactorio hacerlo y me quedé con muchísimas ganas de tocarlo.

—¿Cómo llevaste el encierro? ¿El contexto se prestó para crear e idear cosas nuevas?

—La pandemia la estoy pasando solo. Los primeros meses fueron bastante duros porque había mucha incertidumbre, ahora estoy mucho más relajado. A mí me gusta la soledad, no tengo problema con eso, pero todo lo demás que implica una pandemia no estuvo bueno. Y siempre estoy conectado con la música, así que escuché muchísimo, pero a nivel compositivo no me podía concentrar. Escribir canciones tiene que ver con las sensaciones, sentimientos, y realmente no tenía muchas ganas de armar temas que después no iba a querer cantar.

—Más allá de tu labor con la música, hiciste radio, TV... ¿Tenés planes de retomar algo de todo eso?

—Sí, pero no en televisión abierta. Con mi agencia estoy proyectando una serie de cápsulas de entrevistas para redes sociales y ya está todo listo para empezar una vez que se libere un poco todo. La verdad es que me gustó mucho esa etapa mía de entrevistas y eso, así que tengo ganas de hacerlo, pero todavía me sigue gustando el escenario, el contacto con la gente, así que por ahora tiene prioridad la música.

—¿Qué balance general hacés de estas tres décadas?

—33 años. Superbueno. De uno a diez, me pongo un once, porque todavía sigo teniendo ganas, sigo haciendo cosas que a la gente le atrae y sigo recibiendo mucho cariño. Además, no lo esperaba, por eso también ese puntaje, y porque es mi vida.

Entonces, menos de diez no le iba a poner.