Bajo mi piel morena, otros cuerpos al cine

Lorena Yfrán, Maryanne Lettieri y Emma Serna son las tres protagonistas de Bajo mi piel morena, que estrenará el jueves 25 y sábado 27 en Cineartv a las 22, y luego en Cinearplay.

Diario Hoy habló con las tres mujeres para conocer detalles de la propuesta y el desafío.

—¿Ya vieron la película? ¿Primeras impresiones?

—Morena Yfrán: Fue fuerte porque es ver mi historia en la pantalla, pasaron cosas aún peores en mi vida. José hizo un recorte, y lo que observé cuando me vi fue el temple que tenemos para salir adelante, nos caemos y nos levantamos, siempre con un espíritu positivo.

—Maryanne Lettieri: Vimos con Morena un primer corte, pero no es igual a la película terminada, queríamos verla para saber cómo se contaba, es la primera vez que hice cine, había hecho teatro.

–Emma Serna: No había visto nada, nunca, y cuando mostraron el primer corte no estaba, así que quería verla, todas chicas trans, la historia está buena, ya sabíamos que era algo distinto.

–La película muestra cuerpos trans sin subrayados, ¿sintieron alguna presión al rodarla?

—MY: Yo sí, porque es una parte de mi historia, me puse contenta que me haya elegido él, porque sé de su mirada, es divino cómo piensa, cómo aborda una temática, eso me entusiasmó, y que además sabía que no iba a ser con estereotipos. Desde 2011 venimos pensando el proyecto, y cuando me dijo que iba a ser la protagonista traté de prepararme para lo que el necesitaba.

—ML: Al principio no era consciente, después que leí el guión y vi cómo terminaban los personajes, sin estereotipos, sentí que estaba haciendo algo nuevo.

—ES: Me interesó además trabajar una película con la propia protagonista de la verdadera historia, hago de una prima real de ella. Hubo escenas que nunca había hecho antes, ni en teatro, ni en cine, ni nada, como escenas de sexo, por ejemplo.

–¿Qué fue lo más difícil que les tocó filmar en la película?

—MY: La escena con mi madre fue emotiva, porque ella murió hace tiempo y el personaje en la película es lo mismo, era como verla a ella, fue fuerte, además tenía que estar entera y no quebrarme. Es una escena particular, en donde las dos estábamos sensibles y costaba encontrarla, decíamos la letra, no descubríamos el tono, la repetimos muchas veces.

—ML: No tuve escenas como esa, pero si un topless y de tanto repetir fue natural. Sí una con la que hace la madre de Morena que tuve que acudir a la memoria emotiva, algo que no hay que hacer, lo hice y terminé tirada. Hice muchas escenas con Morena y fue muy bueno.

—ES: Una escena que grabamos tarde, donde termina con Morena complicada. Las escenas de sexo fueron complicadas, porque uno intuía que el actor tenía alguna incomodidad, era su primera de sexo y no con una mujer CIS, no me hizo sentir incómoda, pero fue complicada.