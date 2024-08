Beatriz Spelzini: “Este año cumplo 50 años con la profesión y es una fortuna”

En Salvajes, de Rodrigo Guerrero, Beatriz Spelzini encarna a una mujer que encuentra una posibilidad para ser feliz en la desgracia ajena. Acompañada por Luis Gnecco y Alan “Taty” Fernández, quisimos saber más sobre su participación y hablamos con ella.

—Cuando te llegó la propuesta, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

—Lo primero, trabajar con Rodrigo, por el hecho de que había visto la película anterior con Luis Machín (Siete perros), me había gustado mucho. Después también lo atractivo de trabajar con Luis Gnecco, que me parece un actor estupendo. Lo había visto en Neruda y en otras películas, pero fundamentalmente en el rol de Neruda, y también me parecía que era un lindo proyecto. Así que, más allá del guion, pienso que si Rodrigo me hubiera mostrado otro guion también le hubiera dicho que sí.

—La película es completamente diferente a la anterior de Rodrigo…

—Claro, es algo completamente diferente, pero te diría que lo que queda también es una sorpresa para mí, por el hecho. Para mí o para cualquiera. Siempre, después, cuando ves la película porque hay un montón de escenas que quedan excluidas. El cine en la edición, tanto el editor como el director, cuentan una historia que no es la que vos tenías absolutamente armada en la cabeza. Por supuesto que tiene que ver con lo que habíamos hecho, y habíamos leído, pero hay escenas que desaparecen, otras son cortadas. Pensabas que no eran a lo mejor importantes y resulta que pasa a ser una de las más importantes. Así que siempre es una sorpresa, es el reino del director y del editor.

—A diferencia del teatro…

—El teatro es el reino del actor y por más que, por supuesto que el director es importante, desde ya, pero hay un momento donde el director suelta y está el actor. En el cine soltamos nosotros y está el director contando.

—¿Cómo se vive un estreno en medio de esta crisis de la cultura y el audiovisual?

—Puede ser que existan las grandes producciones donde los contenidos, ya sabemos cuáles pueden ser, o sea, hay toda una parte de la sociedad que va a tener voz.

—¿Te gusta hacer cine?

—Sí, y hace tiempo me llaman para hacer de persona mayor. Entonces ya me preocupan menos las arrugas, las ojeras, marcas que puede tener mi cara. Y no te voy a decir que es lindo verse con arrugas, pero es lo que hay y no estoy dispuesta a caer en la tentación de quitarlas. En todo caso, mi felicidad pasa por aprender a aceptarlas porque es una fortuna. Este año cumplo 50 años con la profesión, empecé muy jovencita, con mucha fortuna porque fui al Cervantes, pero ya antes había estado en la Calle Corrientes. Después estuve mucho en teatros oficiales, la tele, después el cine me dio muchas posibilidades. Esas cosas que te pasan como filmar una película para Alemania, filmar en Italia, Alemania, Israel, Bolivia, es una fortuna.