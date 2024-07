Jorge Enrique Abello: “Para los latinoamericanos ver televisión es ver el espejo de la cultura”

A 25 años de su estreno, Betty, la fea, volvió en Betty la fea. La historia continua, con dos episodios nuevos cada viernes en Prime Video. Hablamos con Jorge Enrique Abello, Don Armando, en exclusiva para saber más detalles sobre la esperada vuelta.

—¿Sos consciente de lo felices que nos han hecho por tantos años?

—Creo que es algo que poco a poco nos estamos empezando a volver a dar cuenta. Porque mira, viene de tantos lugares, de tantos lados, que realmente lo podemos creer. Sí, esa es la como la respuesta, no nos cabe la cabeza.

—Cuando llegó la propuesta, ¿aceptaste en seguida o dudaste?

—Yo dije que no. Lo que pasa es que yo sentía que tenía que haber unas condiciones de posibilidad para poder hacer esto bien, y parte de las condiciones, de las posibilidades, es que nos dejaran, digamos, ser parte de la búsqueda, de dónde conectar el presente con el futuro en la historia, que no es fácil. Aparentemente, dice uno, sigamos, sigamos, pero, ¿para dónde? Gracias a Dios hubo un gran trabajo por parte de estudios RCN y por parte de Prime Video, y logramos crear un grupo que permitió que estuviéramos acá, eso me hace muy feliz.

—¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros más allá que seguro que estuvieron conectados estos años?

—Conectados todo el tiempo, toda la vida hemos estado conectados, entonces fue volver al recreo con tus amiguitos.

—¿Volvió rápido el personaje?

—Mira, entras al set y los parlamentos se cruzan en el tono de hace 20 años... algo hay en ti que aparece.

—¿Por qué creen que este es el momento ideal para que vuelva Betty? Es un momento en donde, por ejemplo, proliferan las telenovelas turcas y demás, pero nosotros queremos ver estas historias que nos acompañaron durante tanto tiempo, ¿por qué creen que este es el momento?

—Porque hacen mucha falta. Tú lo has dicho muy bien, están llegando productos de Corea, Turquía, de todas partes del mundo y nos estamos preguntando por qué. Porque para nosotros ver televisión, para los latinoamericanos, es ver el espejo de la cultura, de quiénes somos, cómo nos identificamos. Es, como decía Mario Rivero, ver el álbum de fotografías que son nuestros recuerdos y eso no podemos dejarlo atrás. Tenemos que contar nuestras historias para nuestra gente, por eso es oportuno volver.

—¿Vas a hacer algún plan particular el día del estreno? ¿Leer mensajes de los fans?

—Pues, me acabas de decir un plan perfecto para ese día.