Benjamín Amadeo: "Tengo una relación muy afín con la ciudad"

Actor, cantante y músico, diferentes son las facetas que tiene Benjamín Amadeo. Se lo ha visto en novelas y películas, pero desde 2015 también se dedica profesionalmente a la música.

Ya con un recorrido bastante largo luego de aquel comienzo, discos, shows y público que se fue sumando, tendrá la oportunidad a comienzos del mes que viene de tocar por primera vez en el Festival Capital 2022. El mismo se realizará en la República de los Niños el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y cuenta con una gran grilla de músicos: Guasones, El Kuelgue, La Delio Valdez, Él Mató a un Policia Motorizado, Fabiana Cantilo, Marilina Bertoldi, Las Pastillas del Abuelo, entre otros.

El Diario Hoy dialogó con Benjamín días antes de su presentación:

¿Qué expectativas tenés ante la presentación del Festival Capital?

- Expectativas enormes, primero porque es mi debut acá en el Festival Capital y me divierten mucho los festivales, entiendo que es una manera que tiene el público, y los artistas también, de esquivar un poco el algoritmo y descubrir cosas nuevas. Asumo que represento parte de esa variedad dentro del Line Up, así que está buenísimo. Estoy contento de participar.

¿Qué relación te une a La Plata? Ya has venido varias veces.

- La verdad es que he venido un montón a La Plata a tocar, con mi proyecto solista, como soporte, de invitado a presentar el disco de Cruzando el Charco que cante con ellos. Tengo una relación muy afín con la ciudad y me gusta mucho esta idea del festival, es una manera de sorprenderse y conocer música nueva. Pasa algo también que como los músicos trabajamos los fines de semana, por lo general estamos girando, a veces se nos hace difícil ver conciertos de artistas que admiramos o música que escuchamos. Voy a poder ver a Dillom, que me gusta mucho su disco “Post Mortem”, y nunca pude coincidir porque las veces que se presentó yo estaba tocando o filmando.

¿Qué material vas a estar presentando?

-Creo que por el tiempo que uno tiene de presentación hay que consolidar lo que yo entiendo que el público va a disfrutar mucho. Quienes nunca me vieron espero que se sorprendan, que les guste, y quienes pagaron la entrada para verme a mí, y a muchos otros artistas, se vayan contentos, canten y agiten entendiendo que va a ser una lista muy contundente. Estoy pensando en eso, en hacer una lista contundente con el tiempo acotado que uno tiene en un festival, diferente a un concierto propio que tiene otros tiempos, acá hay que ir con el plato fuerte, espero poder lograrlo.

¿Qué otras aristas te quedan por recorrer en la música? ¿Que te entusiasma, por donde vas a bucear?

-No tengo la menor idea ja. Es un abismo absoluto. Siento un enorme privilegio de que creo que me estoy convirtiendo de a poco en algo que tenía ganas de hacer de chico: hacer discos y películas, era mi sueño. Estoy aprendiendo a serlo, a mejorar. El público me acompaña y cada vez el proyecto crece un poco más, cada vez tengo que ir a teatros más grandes. Me entusiasma mucho eso: el crecimiento.

Muy conforme con lo recorrido y adentrado al abismo, sé que canción viene mañana pero no sé qué estilo ni sé por dónde. Por ahora sigue siendo una aventura, mi miedo es acostumbrarme, siento que me aburriría por eso, así que estoy contento con lo que está pasando.