Bill Plympton habla sobre el Óscar, su relación con Caloi y la animación

Las generaciones que supieron ver el ciclo Caloi en su tinta, donde el mítico dibujante presentaba cortos y trabajos animado de todo el mundo, recordarán a Bill Plympton, un experimentado artista nominado a los Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Pero seguramente los más jóvenes lo tengan por haber realizado un sinfín de intros de Los Simpson, en donde ha desplegado su ingenio y locura. De paso por el país, donde fue parte de la última Argentina Comic Con, diario Hoy dialogó con él para saber más de su trabajo, una fuerte crítica al capitalismo, el consumo y los vínculos y que adelante Slide, su nueva película animada.

—¿Imaginabas que en la Argentina tenías tantos fanáticos? ¿Cómo recibiste la invitación para venir al país?

—No, no tenía ni idea, pensé que nadie me iba a conocer.

—Muchos crecimos viendo el programa sobre animación de Caloi, y ahí vimos muchos de tus trabajos…

—Lo sé, él fue de gran ayuda para mí, me gustaba mucho lo que hacía. Es increíble y seguro que es por eso que me conocen.

—¿Cuándo supiste que querías ser artista?

—Lo supe muy tempranamente, dibujaba desde mis dos en las paredes, soy de Oregon, donde llueve mucho, entonces no podes salir a jugar al fútbol o hacer otra cosa, así que me la pasaba dibujando estos personajes. Y me daba mucha alegría, porque me encantaba hacerlo, y hasta hoy en día me paso como seis horas al día dibujando, o, como en este caso, firmando autógrafos y dibujando.

—¿Tenías algún artista que te influenciara en ese momento?

—Muchos, y algunos de la Argentina como Carlos Nine, Jorge Lucas, Oscar Grillo, todos genios, aunque nunca traté de robarles mucho y busqué mi estilo, único, como lo hizo por ejemplo, Nine.

—¿Qué te inspira?

—Vivo en la ciudad, así que en la calle siempre hay gente “loca”, con ropa “loca”, así que es como un zoológico, llevo siempre una libreta y ahí anoto ideas que después las llevo a la práctica.

—¿Es más difícil hacer humor en tiempos de corrección política?

—Sí, igual yo no soy tan famoso como para que “cancelen” lo que hago, así que puedo seguir trabajando con libertad.

—¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

—En realidad tengo una película que se llama Slide, de la que mostré algunos fragmentos en la masterclass que di, es sobre músicos que interpretan tocando la guitarra de lado y el héroe es un hombre muy misterioso, puede ser un ángel, un fantasma, alguien muy parecido a Clint Eastwood.