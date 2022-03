Cande Molfese: “Trato de estar conectada en lo que me va pasando día a día”

Imparable, Cande Molfese acaba de lanzar, a través de Planeta, Un año diferente: 365 días inolvidables para viajar hacia tu interior, junto a su hermana Jofi, un volumen en el que invitan a reflexionar desde la lectura, proponiendo, además, un viaje hacia otras perspectivas. La actriz, que tiene pendiente de estreno Barrabrava, en Amazon Prime Video, rodada en Uruguay, dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre el gran momento que vive actualmente, en el que, además, ensaya una obra de teatro independiente para representar en los próximos meses.

—Este no es tu primer libro, y generalmente tu trabajo tiene que ver más con el audiovisual, teatro, música, redes, ¿te definirías ahora como escritora?

—Este es un libro que sí escribí, así que está la Cande escritora, con mi hermana y la gente de Planeta, si bien el otro libro también lo escribí, este fue un proceso largo, tedioso, intenso, ­hermoso, personal, que me encanta verlo plasmado en el libro y mucho más haberlo hecho con mi hermana.

—El libro es distinto, ¿cómo le encontraron la forma?

—Fue un proceso largo que comenzó en 2019 con esta idea, de algo de hermanas, de charlas intensas que tenemos siempre, de la necesidad de crecer, evolucionar y buscar y conectarnos espiritualmente, en conjunto y cada una por su camino. Surgió del deseo, primero pensamos en una agenda, pero entendimos que era algo más superficial, y después apareció la idea del libro, y me encanta verlo plasmado, porque empezó con una idea, un llamado después de Planeta, preguntándome si quería hacer un libro, les acerqué la propuesta y así fue.

—¿Fue también una excusa para estar cerca de Jofi?

—Obvio, nosotras somos cinco hermanas mujeres, y con Jofi tenemos un vínculo super intenso, y además acá compartimos más, ideas, trabajos, archivos, nos tomamos el tiempo para trabajarlo y también para pasar tiempo como hermanas.

—El libro está pensado para trabajarlo durante un año y tiene conocimientos, saberes ancestrales, maneras de entender la vida. ¿Fue complicado organizar todo?

—Fue estresante, no te voy a mentir, pero primero hubo que organizarnos, por ejemplo a mí me copa mucho la astrología, a ella no tanto, entonces tuvimos tire y afloje constantes para hacerlo, pero hoy veo el resultado, el feedback de la gente, que le sirve esta estructura, de 12 capítulos, con 12 estaciones, te organiza y te da estructura de todo.

—Tenían la estructura, pero también sumaron referentes, ¿cómo los seleccionaron?

—Todos los referentes son también en referentes en mi camino espiritual y en mi vida, a todos los conozco, y a los que no, Jofi me habló, como por ejemplo con Charuca, escuchamos los podcast, les escribimos y se copó, Planeta nos sugirió algunos, como Lu Gaitán, y yo era fanática, pero la idea era encontrar a las personas justas para dar el mensaje, porque no queríamos ser pretenciosas, sino que se vea eso también reflejado.

—En el libro se destaca la importancia del “amor propio”, ¿cuándo lo entendiste esto, dado que, siendo una de las referentes de las redes sociales, mostrando hacia afuera, debías mirarte a vos?

—No lo sé, entiendo que hay algo con las redes y el contacto con la gente, pero lo que trato es mostrarme lo más yo posible, tal cual soy, sin esforzarme, no lo hago, agarro el teléfono y filmo, ni siquiera lo chequeo.

—Chequeá todo, Cande, por favor...

—(Risas) Hago el chequeo. Trato desde mi lugar de tomar la oportunidad que me regaló el universo y la vida de mostrar un lindo mensaje y si puedo lograr, como por ejemplo ahora desde el libro, que se animen a ver desde dónde vienen y en qué andan, ya cumplí.

—El libro, además, tiene mucha información e invita a buscar y continuar haciendo cosas, no es un libro estático...

—Es un libro, además de estar ilustrado por Jofi de manera hermosa, que dura un año, un montón de tiempo, y está bueno.

—¿Hubo algún capítulo que te gustó escribir más que otros?

—Me gustan todos, y en un punto dividimos o concentramos algunos para Jofi, otros para mí, como por ejemplo con el tema de la ecología, la alimentación, porque yo hice un cambio en mi relación con los animales, para mí era importante encontrar los referentes y plasmar mi proceso, porque hoy no puedo cambiarlo, hago compost, hice pequeños cambios que hoy en día ya los tengo bien presentes, y eso quería que esté en el libro para que la gente se anime también a hacerlos.

—¿Cómo están viviendo el lanzamiento?

—Bien, tenemos un Instagram del libro donde compartimos más cosas, porque es medio 360, que está muy bueno.

—El libro ya está en la calle, pero, en esta línea, ¿qué otro sueño tenés para concretar?

—Obviamente sueños tengo un montón, y claro que tras la pandemia aprendimos a transitar más el presente, como ahora, que estoy disfrutando todo lo que pasa con el libro, que es algo que realmente deseé y soñé y lo que más quería era compartirlo con mi hermana y está pasando. Confío en que los sueños se cumplen.