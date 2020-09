Capristo y Conti: del Gran Hermano al teatro online

Se conocieron en el reality Gran Hermano y se mantienen vigentes gracias a esfuerzo, estudio y vocación. Hoy a las 22, Ximena Capristo y Gustavo Conti de­safían a la pandemia estrenando por ArShowLive ¿Y cómo lo hacemos? Diario Hoy dialogó con ambos para conocer más de la propuesta.

—¿Cómo están viviendo esta situación extraordinaria?

—Ximena Capristo: Como todos, tratando de salir adelante como todo el mundo, en nuestro caso tratando de ver cómo trabajamos, porque hay una fantasía sobre la vida del artista que tiene mucho, pero hay rachas, a veces trabajas más y otras menos

—Gustavo Conti: En casa, tranquilo, no me afecta el hecho de no salir, porque soy de estar en casa, y me sirvió para quedarme más, hacer cosas en casa, arreglos que requerían tiempo, pude terminar varios.

—Estabas en Separadas…

—GC: Sí, eso fue lo que más me afectó, el tema de la novela, estar haciendo lo que más me gusta, en ese caso me tocó el trabajo.

—¿De dónde surgió la propuesta del streaming?

—GC: Llegó Guillermo Marín, y elegimos esta obra que la hicimos en gira con Ximena por todo el país. Desempolvamos la obra y ahora la haremos para todo el mundo, desde acá. Es una comedia que queremos mucho, porque habla de la búsqueda de un hijo, y nosotros cuando estábamos girando quedó Ximena embarazada, así que la recordamos con cariño.

—¿Va a ser en vivo?

—XC: No, la grabaremos con protocolos para evitar inconvenientes durante el streaming. Vamos a limitar el ingreso para que no colapse.

—Todos hacen cosas a la misma hora…

—XC: Sí, y si bien hablamos cuándo hacerlo, más cerca de principios de mes, porque el 19 ya no tenés plata, pero por una entrada pueden verla varios en su casa, en familia, cenando, un sábado, que el sábado es de teatro. Queremos que se metan en la historia, por la cantidad de veces que la hemos hecho, funciona y está buena.

—¿Fue difícil reconectarse con ese texto cinco años después?

—GC: El texto no ha envejecido y tal vez cinco años atrás el tema era más novedoso, pero ahora es más común.