“Mi unipersonal es una charla conmigo y mis personalidades”

Nacido en el seno de una familia de artistas, Federico Bal creció a pasos agigantados enel mundo del espectáculo, donde se consolidó como actor y director. En lo personal, este año le tocó batallar una de las más difíciles, pero salió invicto. Recuperado del cáncer, vuelve a la escena artística con Late night yo, un unipersonal gestado en cuarentena, y se prepara para competir en Masterchef Celebrity.

—Te pasaron muchas cosas este año, ¿cómo viviste la cuarentena?

—Mil cosas, pero como en todos los últimos años de mi vida. La verdad es que, como a todos, la cuarentena nos agarró con muy poca actividad laboral, sobre todo a los artistas y a la gente de la industria. En lo personal aproveché el parate para refugiarme en mi casa, en mi sanación y en el tratamiento. Ahora estoy con ganas de empezar a ocupar la cabeza y volver a lo que más me gusta.

—En esta línea, el 25 te vas a estar presentando con tu primer unipersonal, Late night yo, ¿qué nos podés adelantar?

—Sí, el 25 de septiembre a las 20 por Plateanet. Se llama Late night yo, un juego de palabras entre show y yo, que surge a raíz de que como en el marco de la pandemia no podía hacer esta suerte de programa televisivo hogareño con nadie, lo hago conmigo y mis personalidades. O sea, que es una charla con todos mis costados, donde hablo de cosas duras, pero también muy graciosas y desde un lugar donde la gente se va a divertir y emocionar.

—Tomás distintos ejes tuyos, pero desde el cotidiano y lo más humano...

—Totalmente, de lo que la gente no conoce de

mi, de las personalidades que conviven dentro

de uno: el egocéntrico, el frustrado, el depresivo, el alegre...

—Fue totalmente gestado en tiempos de pandemia, ¿no?

—Sí, me junté por videollamada con el guionista Félix Buenaventura, con la directora Valeria Ambrosio, con el músico Dany Vila y con los productores Pablo Busquets y Jorge Chernicki, e hicimos un trabajo hermoso.

—Venís de una familia de artistas, ¿cuál es tu percepción de esta nueva modalidad de hacer?

—Creo que el streaming llegó para quedarse. De hecho, hay plataformas como Twitch, Netflix y Amazon Prime que están comiéndose a la televisión a pasos agigantados.Igual, el teatro nunca va a morir. Pero esto puede ser un recurso para llegar a las generaciones más jóvenes que buscan esa inmediatez de la plataforma, y que te lo puede dar una obra de teatro en teleteatro.

También vas a participar en Masterchef Celebrity, ¿cómo sos en la cocina?

—Bastante rústico. No soy un gran cocinero, tengo 30 años y como para sobrevivir. Me gusta la comida, pero no soy ese típico cocinero que hace magia. De todas formas me voy a divertir y voy a aprender.

—¿Tenés algún plato estrella?

—Me encanta el asado y soy un gran asador,

pero como estoy en esta nueva etapa de comer

menos carne, calculo que voy a hacer unas buenas pastas.