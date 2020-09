“Ni el público ni nosotros tenemos la experiencia del streaming”

Cantor, guitarrista, violinista y compositor. Ícono del folclore argentino. El próximo 26 de septiembre se estará presentando vía streaming con Riendas Libres y, en diálogo con diario Hoy, Peteco Carabajal contó los detalles de esta cita obligada.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—En lo personal bien, con mis hijos, en un lugar amplio donde puedo caminar todos los días. Pero cuando entra el tema que involucra al pueblo, me siento mal, con tristeza, impotencia y bronca por lo que está pasando.

—¿Qué balance hacés?

—No es que me gustó la cuarentena, pero aprendí cosas que las voy a seguir conservando como forma de vida. Por ejemplo, antes agarraba el auto y salía, y ahora me di cuenta de que muchas cosas puedo resolverlas desde casa y disfruto estar acá. Además, me di cuenta de que los santiagueños nos venimos preparando hace mucho tiempo para esto.

—¿Por qué los santiagueños?

—Porque tenemos una filosofía de existencia que hace que seamos respetuosos del descanso, del pensar y reflexionar... No somos tan atolondrados.

—¿Este contexto se presta para componer?

—Este contexto no lo hace especial. Mi casa es un paraíso pero desde antes de la pandemia, cuando yo no tenía idea de lo que iba a ser estar encerrado y no poder producir dinero para la subsistencia.

—En agosto hicieron la semana Carabajal en el marco de la fiesta de la abuela, ¿cómo lo viviste?

—Patio streaming fue el único show online que hicimos cobrando. Fue una experiencia para nosotros porque no sabíamos cómo podía salir y teníamos mucho miedo de que fallara la técnica. Pero salió fenomenal, lo ví y sentí que traspasamos la pantalla con un repertorio fuerte, lindo y propio. Además, la alegría de tocar con Homero y Martina en nuestra propia casa superaba todo. Realmente lo disfrutamos.

—El 26 se van a estar presentando otra vez con Riendas Libres...

—Sí, es un juego difícil el que se plantea. Es complicado porque ni nosotros ni el público tenemos la experiencia del streaming. Para algunos puede ser algo momentáneo de acuerdo a lo que dure la pandemia, pero para nosotros es una experiencia que puede quedarse y ayudar a llegar a otros lados.

—¿Qué se va a escuchar?

—Nos propusimos hacer una música primaveral con la misma actitud. La primavera es el florecimiento, el comienzo de las cosas, la belleza, los colores, entonces vamos a tratar de posicionarnos en eso y elegiremos de nuestro repertorio y de los clásicos qué música corresponde a esa temática.

—¿Estás trabajando en material nuevo?

Sí, pero tuvimos que parar por la lógica de este momento. Está grabado, pero le falta la mezcla y la masterización.