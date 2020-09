Weigandt: “Maradona, para mí, es el Dios del fútbol”

Luego de sumarse a los entrenamientos en Estancia Chica en la jornada de este jueves, Marcelo Weigandt, primer refuerzo en este mercado de pases para el Lobo, brindó una conferencia de prensa desde el predio de Abasto.

Sin tener tantas oportunidades en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, el nuevo jugador de Gimnasia explicó los detalles de su decisión y dijo: “Russo me dijo que aproveche la oportunidad de venir para sumar más minutos y mostrarme”. Al mismo tiempo, confesó su motivación por ser dirigido por el astro argentino: “Maradona para mi es el Dios del fútbol. Es extraordinario que me quiera en su equipo y cuando me dijeron de venir a Gimnasia no lo dudé”, afirmó.

El lateral derecho de 20 años se refirió de una manera particular que caracteriza su juego dentro de la cancha: “Si tengo que trabar con la cabeza, lo voy a hacer. Sé que los Triperos y Triperas se vuelven locos cuando van a la cancha, así que estoy muy contento de estar acá“.

Por otra parte, el ex Boca Juniors contó sus sensaciones luego de estar 14 días aislado, tras haberse contagiado de coronavirus: “Fui asintomático y no me quedó ninguna secuela o síntoma”, concluyó.

El plantel volverá a entrenar hoy en turno matutino, y cerrará la sexta semana de preparación mañana desde las 9.