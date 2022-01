Casados con Hijos, una novela sin fin que ya tendría fecha de estreno

Desde que los productores de Casados con hijos decidieron llevar la sitcom al teatro todo se convirtió en problema. A pesar del fuerte éxito que el ciclo tuvo en su momento y que sigue teniendo debido a las reiteradas repeticiones de sus temporadas, la versión teatral no fue más que un dolor de cabeza.

Primero comenzó una fuerte confrontación entre Érica Rivas, los productores y el resto del elenco. Mails filtrados, versiones cruzadas, peleas mediáticas entre la actriz y sus excompañeros por supuestos problemas en el guión. Es que Rivas desea­ba darle a la letra un tinte más feminista, acorde a los tiempos que corren. Pero los realizadores a cargo de la pieza teatral no estarían de acuerdo ni en el qué ni en el cómo.

Fue Rivas misma quien reavivó la polémica estos días, cuando en declaraciones a los medios dijo: “Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”. Y agregó: “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo”.

Ahora el periodista Marcelo Polino, muy cercano a Florencia Peña, habló sobre esta polémica y deslizó que la obra, finalmente, podría estrenarse en la temporada de verano que viene. Además, destacó el rol de la intérprete de Moni Argento en todo este conflicto.

“Yo sé que Flor habló mucho con ella, a mí me consta que Flor Peña habló. Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar”, afirmó Marcelo en su ciclo Polino auténtico.